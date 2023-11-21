يا 100 ألف كارثة سوداء!!.. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند وضعه مقلوب علي شاشته معلومة خطيرة.. هتودي نفسك في داهية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول لا غنى عنه في حياتنا اليومية، ويواجه الكثيرون تساؤلات مستمرة حول السبب الذي يدفعهم لوضع الهاتف على وجهه يعد وضع الهاتف بشكل مباشر على وجهه خيارًا يثير القلق، حيث يمكن أن يؤثر هذا الاستخدام الخاطئ بشكل كبير على أداء الهاتف المحمول لذا، يُفضل بشدة وضع الهاتف على وجهه المقلوب للاستفادة الكاملة من المزايا العديدة التي توفرها هذه الطريقة.

فوائد وضع الهاتف مقلوبًا

تعتبر وضع الهاتف مقلوبًا مصدرًا للعديد من الفوائد، فضلاً عن السهولة التي يمنحها في التعامل يشمل ذلك تحسين نظافة سماعات الهاتف، والمساهمة في الحفاظ على صحة بطارية الجهاز كما يسهم في تحسين أداء الكاميرا من خلال حمايتها من الأوساخ والخدوش، ويشكل درعًا فعّالًا لشاشة الهاتف، حيث يحميها من الخدوش والتكسير بفضل الزجاج الواقي الموجود على السطح وليس ذلك فقط، بل يساعد أيضًا في تحسين التهوية للهاتف، وخاصة بالنسبة للبطارية، مما يعزز استدامة وأداء الجهاز بشكل عام.

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خطوات الحفاظ على الهاتف

للحفاظ على هاتفك وضمان استمراريته وأدائه الممتاز، يُفضل اتباع بعض الخطوات الوقائية التالية:

استخدام غطاء واقٍ: قم بتركيب غطاء واقٍ لهاتفك لتوفير حماية فعّالة ضد السقوط والخدوش.

تركيب حماية للشاشة: قم بتثبيت حماية للشاشة لحمايتها من الخدوش والكسور، مما يسهم في المحافظة على جودة العرض.

تنظيف دوري: استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من الكتان أو منديل مخصص لتنظيف الشاشة والهاتف بانتظام، بهدف إزالة الأوساخ والبقع الزيتية.

الحماية من الماء: تجنب استخدام الهاتف في البيئات الرطبة وتجنب استخدامه أثناء تناول الطعام أو شرب المشروبات للحفاظ على سلامته من التلف الناتج عن التعرض للرطوبة أو السوائل.