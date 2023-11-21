"مافيش هدوم هتترمي تااني".. طريقة جهنمية لتنظيف الملابس البيضاء من البقع والاصفرار في أقل من دقيقتين هترجعلك كأنها جديدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من تنظيف الملابس البيضاء لأنها تتسخ سريعا وتأخذ وقت كثير لتنظيفها لذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال أفضل الطرق التي تمكنك من التخلص بشكل أسرع من البقع الموجودة على الملابس وبمواد منظفة قوية تتوفر في مطبخك وهو ما لا يشكل معاناة أو تكلفة زائدة علىكي ،وكلها مواد لها القدرة على أن تخترق النسيج وتزيل آثار الاتساخ بشكل أسرع للتخلص من وجود أي علامات اصفرار أو بقع بسبب التعرق أو التلوث،وبدون بذل مجهود .
طريقة جهنمية لتنظيف الملابس البيضاء من البقع والاصفرار
يمكنك استخدام الخل لإزالة بقع الملابس البيضاء،فمن المفضل استعمال الخل الذي يساعد في تفتيت أي بقعة من الملابس البيضاء والتخلص التام من وجود البقع فالخل بطبيعته كمادة من المواد الحمضية من أفضل ما يساعدك في إزالة أي بقع بدون مجهود، عن طريق نقع الملابس في محلول مكون من الماء مع الخل، وكمية مناسبة من الجل المنظف، فالخل له القدرة على تبييض الملابس وإزالة بقع العرق، والتخلص من بقع الصوصات والأطعمة، ثم بعد نقع الملابس في المحلول تغسل في الغسالة حيث يمكنك التخلص منها بشكل أسرع وتجعل الملابس بيضاء وخالية من اي بقع.
طريقة اخري لتنظيف بقع الملابس من الاصفرار
حيث يمكنك استخدام صودا الخبز لانها من أقوى المكونات المساعدة في التنظيف، عن طريق وضع كمية مناسبة منه ونثرها على البقعة، وإضافة القليل من الليمون، وفرك البقعة بالمزيج جيدًا، وهذا يساعد في التخلص بسرعة من أي بقع، ثم بعد ذلك يتم غسل الملابس.