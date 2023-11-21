"مافيش هدوم هتترمي تااني".. طريقة جهنمية لتنظيف الملابس البيضاء من البقع والاصفرار في أقل من دقيقتين هترجعلك كأنها جديدة

طريقة جهنمية لتنظيف الملابس البيضاء من البقع والاصفرار

يمكنك استخدام الخل لإزالة بقع الملابس البيضاء،فمن المفضل استعمال الخل الذي يساعد في تفتيت أي بقعة من الملابس البيضاء والتخلص التام من وجود البقع فالخل بطبيعته كمادة من المواد الحمضية من أفضل ما يساعدك في إزالة أي بقع بدون مجهود، عن طريق نقع الملابس في محلول مكون من الماء مع الخل، وكمية مناسبة من الجل المنظف، فالخل له القدرة على تبييض الملابس وإزالة بقع العرق، والتخلص من بقع الصوصات والأطعمة، ثم بعد نقع الملابس في المحلول تغسل في الغسالة حيث يمكنك التخلص منها بشكل أسرع وتجعل الملابس بيضاء وخالية من اي بقع.

طريقة اخري لتنظيف بقع الملابس من الاصفرار

حيث يمكنك استخدام صودا الخبز لانها من أقوى المكونات المساعدة في التنظيف، عن طريق وضع كمية مناسبة منه ونثرها على البقعة، وإضافة القليل من الليمون، وفرك البقعة بالمزيج جيدًا، وهذا يساعد في التخلص بسرعة من أي بقع، ثم بعد ذلك يتم غسل الملابس.