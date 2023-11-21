دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ نشأت تكنولوجيا المحفظة الإلكترونية، أصبح من السهل على الأفراد الوصول إلى أموالهم وإجراء معاملات مالية بسرعة وأمان. يعد سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي (ATM) أحد الاستخدامات الشائعة للمحافظ الإلكترونية، وتوفر هذه الخدمة العديد من المزايا.

["هتبقى مليونير وتسحب فلوس ببلاش" .. في أقل من ٥٠ ثانية طريقة يحب المال من ماكينة ATM بدون استخدام كارت الفيزا!!]

انتقاء الماكينة المناسبة:

يجب على المستخدم اختيار ماكينة ATM التي تقبل المعاملات باستخدام المحفظة الإلكترونية المفضلة لديه. تكون هذه المعلومات متاحة عادة في تطبيق المحفظة الإلكترونية.

فتح تطبيق المحفظة:

بعد الوصول إلى الماكينة المختارة، يجب على المستخدم فتح تطبيق المحفظة على هاتفه الذكي وتسجيل الدخول باستخدام معلومات حسابه.

اختيار الخدمة:

عادةً ما تقدم تطبيقات المحفظة الإلكترونية خيارًا لسحب الأموال من الماكينة. يجب على المستخدم اختيار هذا الخيار.

تحديد المبلغ:

بعد اختيار الخدمة، يجب على المستخدم تحديد المبلغ الذي يرغب في سحبه من الماكينة.

المصادقة والتأكيد:

تطلب الماكينة من المستخدم التحقق من هويته بواسطة ميزات التأمين مثل البصمة أو رمز الدخول. بعد التحقق، يتعين على المستخدم التأكد من المبلغ المحدد والضغط على زر التأكيد.

استلام الأموال:

بعد الخطوات السابقة، تقوم الماكينة بإصدار المبلغ المحدد بشكل آمن وسريع. يمكن للمستخدم استلام الأموال واستلام إيصال للمعاملة.

مزايا استخدام المحفظة الإلكترونية لسحب الأموال

سهولة الاستخدام: عملية سحب الأموال باستخدام المحفظة الإلكترونية تتم بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى حمل النقود الورقية.

أمان متقدم: تقدم تقنيات الأمان المتقدمة في المحفظات الإلكترونية حماية إضافية للمستخدمين مثل تحديد الهوية والمصادقة المزدوجة.

تتبع المعاملات: يمكن للمستخدمين تتبع جميع معاملاتهم المالية والاستعلام عن الأرصدة بسهولة من خلال تطبيقات المحفظة.

تقليل المخاطر المادية: يقلل استخدام المحفظة الإلكترونية من خطر فقدان الأموال نتيجة للسرقة أو الفقدان.