دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حلوى سريعة كالبرق بدون فرن لعشاق الشوكولاتة في عشر دقائق حضريها,وى سريعة كالبرق بدون فرن لعشاق الشوكولاتة في عشر دقائق حضرها

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات حلويات سريعة وسهلة التحضير، ولا تتطلب استخدام الفرن. وفي هذا الموضوع نتعرف على طريقة عمل حلوى سريعة بدون فرن بمكونات بسيطة وخطوات سهلة وبطعم رائع يعجب الجميع.حلوى سريعة بدون فرن

المكونات

واحد كوب من السكر .

4 بيضة.

2 كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت.

كوبان من الدقيق .

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان من الكاكاو.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة من الخل.

صوص شوكولاتة للتزيين.

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخفقي السكر والبيض جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا.

أضيفي الحليب والزيت وقلبي جيدًا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح والكاكاو.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض والحليب بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات.

أضيفي ملعقة الخل وقلبي جيدًا.

احضري مقلاه وقومي بتسخينها وادهنيها بالزيت القليل.

اسكبي الخليط على شكل دوائر صغيرة وقومي بتسويتها من الجانبين.

اتركيها تبرد حتى تنتهي من عمل كل الكمية.

ادهني كل قطعة من الحلوى بصوص الشوكولاتة أو بخليط النوتيلا أو أي نوع آخر من الحشوات.

غلفي كل قطعة من بالشوكولاتة الذائبة.

رصي الحلوى على ورق زبدة حتى تجف الشوكولاتة.

يمكن وضعها بالثلاجة لتجمد الشوكولاتة جيدا.

يمكنك استخدام أي نوع من الحليب المفضل لديك.

إذا كنت ترغبين في إضافة نكهة أخرى إلى الحلوى، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الفانيليا أو القرفة.

يمكنك أيضًا إضافة بعض المكسرات أو الفواكه المجففة إلى العجينة.

يمكنك تخزين الحلوى في الثلاجة لمدة أسبوع أو في الفريزر لمدة شهر.

يمكنك تزيين الحلوى بطرق مختلفة، مثل:

رشها بالسكر البودرة.

غمسها في الشوكولاتة البيضاء أو البنية.

تزيينها بالفواكه المجففة أو المكسرات.

تزيينها بصوص الفانيليا أو الشوكولاتة.

هذه الحلوى سريعة وسهلة التحضير، ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، وهي مثالية لتناولها كوجبة خفيفة أو كحلوى بعد الطعام .