أختراع هيسهل حياتك .. طريقة سهله وبسيطه لعمل الزيتون الأسود في المنزل هتوفرلك الوقت والمجهود

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مخلل الزيتون الأسود من أفضل واجود أنواع المخلل بالعالم كله ويدخل في صنع الأطعمة المتنوعة بالإضافة إلى أنه عبارة عن مقبلات يتناولها أي شخص بجانب الأطعمة الأخرى، ولكن تختلف طريقة عمل المخلل من شخص لآخر وخاصة الزيتون، ولكن بعض منها لا ينجح والبعض الآخر يكون مذاقه رائع، لهذا سنوضح لكم طريقة مجربة وناجحة لعمل مخلل الزيتون الأسود بالمنزل وهذا من خلال مقالنا هذا

مكونات عمل مخلل الزيتون الأسود بالزيت

مخلل الزيتون الأسود يحتاج إلى زيت يتم وضعه عليه حتى بكون ذو لمعة واضحة، بجانب أيضا بعض المكونات الضرورية لعمل المخلل بسهولة، وهي تأتي كما يلي

زيتون أسود بالكمية المراد تخليلها.

زيت زيتون جاهز.

كمية كبيرة من الملح ويفضل الا يكون ناعم.

ماء فاتر من الصنبور.

علبه تخليل.

طريقة عمل الزيتون الأسود

الطريقة الأكثر نجاحا واستخداما في المنزل هي التي نستعين بالمكونات السابقة الموضحة لكم، واتباع كل ما يأتي

نزيل أي اتربة أو فروع شجر متعلقة بالزيتون قبل بدء التخليل.

نتخلص من الماء ثم نضع الملح على الزيتون الأسود.

نعمل على التقليب المستمر للزيتون في الأناء بالملح.

نغسلها جيدا من كمية الملح الكبيرة ثم نضعها داخل الأناء الخاص بالتخليل.

نزود بالماء الفاتر وعليه القليل من زيت الزيتون.

نستخدم المخلل بعد مرور أسبوع كامل أو أكثر وستلاحظ أنه مالح وجيد للأكل.

هذه الطريقة تستند على النقع وذلك حتى يتخلص الزيتون الأسود من المذاق الغير مرغوب به.