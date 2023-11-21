" علي هذة الفئات الامتناع عن اكل العدس"..ماذا يفعل العدس والبصل بصحتك؟ مزيج مغزي لكنه خطير فوائد واضرار العدس

– الفوائد:

1. يعزز البصل مناعتك، لأنه غني بمضادات الأكسدة.

2. يساعد العدس والبصل على خفض الدهون والكوليسترول السيئ في الدم.

3. يمدان جسمك بالبروتين والألياف والفيتامينات الهامة.

4. يحميان قلبك من الأمراض، لأنهما يحتويان على مضادات الأكسدة القوية.

5. يقوي العدس عظامك وأسنانك، لأنه مصدر جيد للفسفور.

6. يجعلك العدس تشعر بالشبع والرضا، ما يمنعك من الإفراط في الأكل وزيادة الوزن.

– المخاطر:

1. يجب على الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أن يتجنبوا العدس والبصل، لأنهما يسببان حرقة وقيء وغثيان.

2. يجب على الذين يحسسون من البصل والعدس أن يتجنبوا هذا المزيج، لأنه يسبب تهيج وطفح جلدي.

3. يجب على مرضى القولون العصبي أن يحدوا من تناول العدس والبصل، لأنهما يزيدان من أعراض القولون العصبي.

4. يجب على مرضى حصوات المرارة والكلى أن يحدوا من تناول العدس، لأنه يحتوي على حمض أميني يضر بالكلى ويزيد من حصوات المرارة.

5. يجب على مرضى أنيميا الفول أن يتجنبوا البقوليات، لأنها تزيد من أعراض الأنيميا.

6. يجب على مرضى النقرس أن يتجنبوا العدس، لأنه يزيد من أعراض النقرس مثل تورم واحمرار المفاصل.