"ياريتني عرفتها من زمان "..الحقائق الصادمة عن إعادة تسخين الطعام وآثارها على صحتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد تعتقدين أن تحضير الطعام مسبقا وتخزينه في الثلاجة أو الفريزر هو طريقة مريحة وسريعة لإطعام أسرتك، لكن هل تعلمين أن بعض الأطعمة قد تصبح ضارة بالصحة إذا تم إعادة تسخينها؟ هذا لأن بعض الأطعمة تحتوي على مواد كيميائية أو بكتيريا قد تتفاعل مع الحرارة وتسبب التسمم الغذائي أو السرطان. في هذا المقال، سنعرض لك بعض الأمثلة على هذه الأطعمة والأسباب التي تجعلها خطرة عند إعادة تسخينها.

أولا، السبانخ وبعض الخضراوات الورقية مثل اللفت والكرفس والجزر. هذه الخضراوات تحتوي على نسبة عالية من النترات، وهي مواد تساعد على توصيل الأكسجين في الدم. ولكن عندما تتعرض هذه النترات للحرارة مرة أخرى، قد تتحول إلى نتريتات، وهي مواد سامة ومسرطنة. كما أن السبانخ تحتوي على حديد، والذي قد يتأكسد عند إعادة تسخينه وينتج عنه جذور حرة، وهي جزيئات تهاجم الخلايا السليمة وتسبب الأمراض. لذلك، يفضل تناول هذه الخضراوات بعد طبخها مباشرة، أو تخزينها في الثلاجة لمدة لا تزيد عن يومين.

ثانيا، الأرز. الأرز هو غذاء شائع ومغذي، لكنه قد يحمل خطرا كبيرا على الصحة إذا تم إعادة تسخينه بشكل غير صحيح. والسبب في ذلك هو وجود بكتيريا تسمى بكتيريا العضوية الشمعية، والتي تعيش على النشا وتنتج سما يسبب الإسهال والقيء والتشنجات. هذه البكتيريا قد تنمو على الأرز المطبوخ إذا تم تخزينه في درجة حرارة الغرفة أو إذا لم يتم تسخينه بشكل كافي. لذلك، يجب تبريد الأرز المطبوخ في غضون ساعة واحدة من الطبخ، وتخزينه في الثلاجة لمدة لا تزيد عن يوم واحد، وتسخينه جيدا قبل تناوله.

ثالثا، البيض. البيض هو مصدر ممتاز للبروتين والفيتامينات والمعادن، لكنه قد يفقد فوائده ويصبح ضارا بالصحة إذا تم إعادة تسخينه. والسبب في ذلك هو أن البيض يحتوي على نيتروجين، والذي قد يتأكسد عند التعرض للحرارة وينتج عنه مواد مسرطنة. كما أن إعادة تسخين البيض قد يؤدي إلى تغير في قوامه وطعمه ورائحته، ويجعله أكثر قساوة وجفافا. لذلك، ينصح بتناول البيض بعد طبخه مباشرة، أو تخزينه في الثلاجة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، وتناوله باردا أو بعد تسخينه قليلا.

رابعا، الدجاج. الدجاج هو لحم شهي ومفيد للصحة، لكنه قد يصبح مصدرا للأمراض إذا تم إعادة تسخينه بشكل خاطئ. والسبب في ذلك هو أن الدجاج يحتوي على بروتين يسمى الألبومين، والذي قد يتغير عند التعرض للحرارة ويفقد خصائصه الغذائية. كما أن إعادة تسخين الدجاج قد يؤدي إلى نمو بكتيريا مثل السالمونيلا، والتي تسبب التسمم الغذائي والتهابات في الأمعاء. لذلك، يجب طهي الدجاج جيدا قبل تناوله، وتخزينه في الثلاجة لمدة لا تزيد عن يومين، وتسخينه بشكل كافي قبل تناوله.

خامسا، البطاطس. البطاطس هي غذاء مغذي ومشبع، لكنها قد تحمل خطرا على الصحة إذا تم إعادة تسخينها. والسبب في ذلك هو أن البطاطس تحتوي على نشا، والذي قد يتحول إلى سكر عند التعرض للحرارة، ويزيد من مستوى السكر في الدم. كما أن البطاطس قد تكون مصدرا للبكتيريا المطثية الوشيقية، والتي تنتج سما يسبب الإسهال والتشنجات والصداع. هذه البكتيريا قد تنمو على البطاطس المطبوخة إذا تم تركها في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة. لذلك، يجب تبريد البطاطس المطبوخة.