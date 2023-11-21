دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك بعض الأشياء التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية مثل الأطعمة المختلفة، ويوجد هناك خضار مثل الكوسا والباذنجان التي لا غنى عنها أيضا في البيوت المصرية، وتعد الكوسه من الخضروات المفيدة جدا لصحة وجسم الإنسان والتي تعطي الإنسان الكثير من الفوائد والفيتامينات والحديد أيضا، ولكن نلاحظ الأمهات في البيوت المصرية عندما يقومون بعمل الكوسا يقومو بقطع الرؤوس التي توجد في الكوسا ورميها دون أن يعلموا ما هي فائدة هذه الرؤوس الصغيرة جدا، وفي هذا المقال سنقول لكم عن أهم الفوائد التي توجد في هذه الرؤوس وكيفية استخدامها والاستفادة الكبيرة منها.

كيفية عمل وصفة باستخدام أقماع الكوسا

في أول الأمر قومي بتجهيز اقماع الكوسا التي قطعتيها من خضرة الكوسا، بعد ذلك قومي بغسلها بطريقة جيدة حتى تتمكني من التخلص من جميع الأوساخ.

ثم قومي بوضعها في إناء كبير وضعي عليها بعض من المياة ثم بعد ذلك ضعيها على النار تغل.

وبعدها قومي بتصفية الماء من رؤوس الكوسا وضعي الرؤوس في إناء كبير وقومي بفرمهم بطريقه جيدة في الخلاط.

بعد ذلك قومي بوضع حوالي خمس معالق من زيت الزيتون على رؤوس الكوسا وقومي بخلطهم بطريقه جيدة.

وفي الأخيرة قومي بوضع هذه الوصفة السحرية من رؤوس الكوسا وزيت الزيتون على الشعر واتركيها لمدة ساعة وستلاحظي الفرق الرهيب على شعرك في خلال أيام قليلة.

[«ازاي عايشين كل ده ومانعرفش» !! .. الكوسة فيها كنز أغلى من الذهب اوعى ترميها تاني.. ولن نستغنى عنه طوال حياتك !]

فوائد اقماع الكوسا

توجد الكثير من الفوائد لأقماع الكوسا حيث يمكنك سلقها وأكلها مثل الكوسا تماما فإنها مفيدة جدا ولا يوجد خطر في اكلها، وأيضا يمكنك دمجها مع كوب زبادي لعمل الخلطات والوصفات الطبيعية للشعر.