"خليكي ست لبلوبه".. فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة والممبار بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد من أسهل وأسرع وأحسن الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، وتكون معظم مكوناته بالمنزل، ولا نحتاج إلى أشياء مكلفة، وسنتحدث في هذه المقالة عن طريقة تحضير مكون سرى لتجعل الكرشة نظيفة تماما، وسنتحدث عن فوائد المكون السري الذي سنضيفه علي الكرشة ليجعلها بدون أى روائح، وسنتحدث عن أشياء كثيرة في هذه المقالة تابع معنا في هذه المقالة سوف نتحدث عن أهم الاشياء لتنظيف الكرشة.

اسهل وأسرع وصفة لتنظيف الكرشة والممبار بدون مجهود

قم بتحضير وعاء كبير الحجم وأضف ملعقتين من البيكنج بودر.

أضف حوالي اثنين لتر من الماء المغلي إلى الوعاء وقم بخلطهم حتى يذوب البيكنج بودر.

ضع الكرشة في الوعاء واتركها لمدة تصل إلى خمس دقائق.

اخرج الكرشة من الماء واستخدم السكين لإزالة الطبقة الخارجية.

في حالة عدم تنظيف الكرشة بشكل جيد، يمكن إعادتها إلى الماء الساخن وتكرار العملية.

يمكن إضافة الخل مع الليمون للتخلص من الرائحة الكريهة.

اترك الكرشة في الماء لمدة ربع ساعة.

بهذه الطريقة، يمكن تنظيف الكرشة بكفاءة وفعالية في المنزل دون الحاجة إلى الخروج أو دفع مقابل مادي.