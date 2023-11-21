“خراب بيوت مستعجل”.. وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق! يسبب الوفاة

وزارة الصحة تحذر بشدة من شراء هذا النوع من الطماطم السامة المنتشرة في الأسواق

لقد أوضحت وزارة أنه قد تم اكتشاف نوع غريب من بذور الطماطم يحمل اسم زيرو 25 واوضحت بان تلك الطماطم ناتجة عن الزراعة من بذور تقاوى لم يتم فحصها من قبل لجنة فحص المنتجات الزراعية الموجودة، في وزارة الزراعة حيث قد قامت إحدى الشركات الموجودة في مصر باستيراد تلك الحبوب وبعد ذلك اتضح أن هذا النوع مزيف ولكن تم تزوير الملصق الموجود عليه يشبه النوع الجيد

على جانب آخر نجد أن تلك بذور التقاوي عندما يتم زراعتها ينتج عنها طماطم غير ناضجة خضراء يتم طرحها وبيعها في الأسواق وهذا النوع يشكل مخاطر كبيرة على صحة الإنسان، ويمكن أن تصل إلى الوفاة لهذا تراقب وزارة الزراعة الفلاحين وأصحاب البساتين من اجل ان تمنعهم من استخدام تلك التقاوي حيث أن الطماطم الغير ناضجة يمكن ان تسبب الم في المعدة لاحتوائها على مادة السولانين المميتة.