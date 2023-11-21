«كارثة بكل المقاييس».. المصرية للاتصالات تعلن تعطيل الإنترنت عن أصحاب الخط الأرضي في مصر .. مش هتصدق السبب المفاجئ!!؟

موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2023

وأعلنت أيضا شركة المصرية للاتصالات انها سوف تقوم بإصدار الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي للمواطنين لشهر اكتوبر والذي تم اصداره في 15 من الشهر الماضي، وجاءت استخدامات المواطنين خلال الشهور الماضية، وهي يوليو اغسطس وسبتمبر للعام الحالي 2023.

سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2023

هذا وقدمت شركة المصرية للاتصالات بعض الفرص المفيدة جدا للمستخدمين لكي يقوموا بسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 من دون أن تقوم الشركة بفرض الغرامات على أصحاب الخطوط الأرضي وغير المستخدمين الذين لم يقوموا بتسديد الفاتورة حتى نهاية 14 نوفمبر الحالي، وحذرت الشركة أيضا أنها سوف تقوم بقطع الإنترنت والخط الأرضي عن المواطنين الذين لم يقوموا بدافع الاشتراك الشهري للخط الأرضي وسوف تقوم أيضا بتغريمهم غرامات كبيرة إذا لم يقوموا بالدفع خلال الموعد الذي حددته الشركة.