دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني أغلب الناس من ارتفاع في قيمة فاتورة الكهرباء وهو لا يدري عن السبب رغم قلة الإستهلاك، وقد يرجع ذلك إلى وجود أجهزة كهربائية لا تتعدى قيمتها 700 جنيه وتسحب كمية كبيرة من الطاقة ويتسبب ذلك في رفع قيمة الفاتورة، ومن هنا كان التساؤل واضحا عن ما هي الأجهزة التي تسبب ارتفاع الفاتورة؟، وهذا ما نحاول الإجابة عليه خلال سطور المقال.

أجهزة كهربائية ترفع قيمة الفاتورة

["شيله من الفيشة هيخرب بيتك" .. جهاز صغير موجود في كل بيت سبب في إرتفاع فاتورة الكهرباء إلى 700 جنيه .. اتخلص منه فورا هيطير الفاتورة!!!]

“شيله من الفيشة هيخرب بيتك” .. جهاز صغير موجود في كل بيت سبب في إرتفاع فاتورة الكهرباء إلى 700 جنيه .. اتخلص منه فورا هيطير الفاتورة!!!

توجد أجهزة عديدة نستخدمها على مدار اليوم ولا نعلم مدى خطورتها ولعل أبرزها ما يلي:

التكييف حيث يلجأ الناس إلى تشغيله خلال فترة الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة، ومع ذلك فإنه أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء ويرفع من الفاتورة الشهرية.

الغلاية الكهربائية تعد من أصغر الأجهزة من حيث السعر والحجم وأكثرها سحبا للطاقة فقد وجدت الدراسات أنها تستهلك نسبة لا تقل عن 5% من الطاقة إذا كانت الفيشة داخل المقبس إذا لم يتم تشغيلها.

السخان الكهربائي والمكواة: كلا الجهازين يعملان على توليد الحرارة وهذا يرتبط بشكل كبير بزيادة استهلاك الطاقة وملاحظة ارتفاع الفاتورة خاصة بالشتاء.

موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

["شيله من الفيشة هيخرب بيتك" .. جهاز صغير موجود في كل بيت سبب في إرتفاع فاتورة الكهرباء إلى 700 جنيه .. اتخلص منه فورا هيطير الفاتورة!!!]

“شيله من الفيشة هيخرب بيتك” .. جهاز صغير موجود في كل بيت سبب في إرتفاع فاتورة الكهرباء إلى 700 جنيه .. اتخلص منه فورا هيطير الفاتورة!!!

مازالت استراتيجية تخفيف الأحمال التي وضعتها الحكومة مستمرة إلى الآن وبدأت تساؤلات المواطنين حول موعد انتهاء الأزمة، وذلك بعدما انتشرت تصريحات من وزارة الكهرباء تفيد تقليل المدة من ساعتين إلى ساعة واحدة، وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء سامح الخشن أن هذه الأزمة تعتبر أخر مؤقت وقريبا سوف تنتهي، حيث أن انقطاع الكهرباء في هذه الفترة مرتبط بانخفاض الحرارة ونقص إمداد الغاز والوقود الذي يمد محطات لتوليد الكهرباء.