دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعرف السر وراء فتحة حوض الحمام؟ نظرًا لأنه صغير، فمن الممكن اعتباره غير مهم، ولكن في الحقيقة تلعب دورًا مهمًا في حماية حياة كل عائلة من الفيضانات وسنغير وجهة نظرك حول هذه فتحة في هذه المقالة، لأن الإجابة غريبة حقًا وسوف تزهل الجميع، لذلك يجب أن تعرف السر وراء ذلك، أيضًا وسنشرح لك سبب عدم قدرتها على استخدام المرحاض.

[حيله مستحيل تلاقي حد يعرفها.. تعرف على السر وراء وجود فتحة حوض الحمام وأهميتها لكل منزل عمرها ما تخطر ببالك]

اسباب عدم وجود فتحة الحوض في المطبخ

تساعد الفتحة الموجودة في حوض الحمام الموجود أسفل الصنبور على الحفاظ على نظافة الحمام، أما إذا كانت في حوض المطبخ فإنها تصبح بيئة خصبة لنمو الفطريات والبكتيريا بسبب وجود طعام متبقي في المطبخ، والفطريات وتنتشر البكتيريا إلى الأواني وتصيب أفراد الأسرة.

مزايا حوض الاستحمام

من اهم مزايا حوض الاستحمام منها ما يلي:

فتحة حوض الحمام تحمي أفراد الأسرة من المخاطر

ستتوقف هذه الحفرة عن الفيضان إذا كان الحوض ممتلئًا جدًا أو إذا كان لديك أي مشاكل في السباكة.

إنه يسهل تحويل السائل قبل أن لا يملأ الخزان.

تعمل هذه الوظيفة على الحفاظ على حركة الهواء وسحب القناة بكل قوة وذلك لأن هناك مقاومة قوية للهواء عند وجود ماء في الحوض، فيخرج الماء ببطء شديد.

يجب عليك دائمًا تنظيف هذه الفتحة وإضافة الخل والليمون لتجنب تراكم الأكياس في المغسلة، مما يساعد على تهويئة الحوض.