جوزك مش هيخرج من غرفة نومك.. ضعي وصفة كريم بانثينول الجبار على هذا المكان من جسدك ومش هتصدقي النتيجة المبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جربت العديد من السيدات مستحضرات وكريمات تجميل من كل الأنواع ولكن لم تحصل على تفتيح بشره إلا في خلال وقت مؤقت، وبعد ذلك ستجد بشرتها داكنة مثلما كانت، فتبحث طول الوقت عن وصفة رائعه للتخلص من الهالات السوداء والخطوط البيضاء والتجاعيد التي تدل على كبر السن في عز الشباب، فجئنا إليكم باستخدام كريم بانثينول الذي يعالج كل هذه المشاكل بسرعة وسهولة ومن أول استخدام لأنه غني بالفيتامينات المفيدة كما يمكنك تطبيقها في المنزل مع مكونات موجوده في كل مطبخ إليكم التفاصيل

مكونات الوصفة اثنين ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

اثنين ملعقة كبيرة من النشا.

اثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من جل الصبار.

معلقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام عليك بتحضير مكونات النشا والجيل الصبار ثم اخلطيهم على بعض في إناء واحد حتى يكون القوام الكريمي أمامك .

بعد ذلك نضيف زيت اللوز الحلو وزيت الزيتون ونقلب كل المكونات السابقه بيدك حتى أن يصبح سلس وناعم .

نضع هذه المكونات في علبه نظيفه لحفظها في الثلاجة حتى نأخذ منها في وقت لاحق بعد الاستخدام الأول .

نشطف البشرة جيداً قبل النوم ثم نضع كميه الكريم على جلد البشرة مع التدليك بشكل دائري حتى تلاحظي بأن البشره بدأت تتشرب كل الكمية التي تقومي بفركها .

نغسل الوجه او المنطقه الموضوع عليها الكريم بالماء الدافئ في صباح اليوم الثاني مع تكرار هذه الوصفة وسوف تحصلين على نتائج رهيبه لم تتوقعيها نصيحة مهمة قبل تطبيق أي وصفة على بشرتك يجب أن تستخدمي جزء بسيط من المكونات على جزء صغير من جسمك للتجربة حتى لا تحدث لك أي مشاكل أو حساسيه أنتي في غنى عنها.