الخلطة السحرية .. ضعى معلقة واحدة من هذا المكون على اللحمة وهتستوي بسرعة الصاروخ .. جربيها دلوقتي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر اللحمة واحدة من الأطعمة الهامة التي تمثل أهمية كبيرة كونها من أساسيات الطعام في كل منزل، ويمكن أن يتم تسوية اللحمة بسهولة من خلال بعض المكونات التي تساعد في الحصول على أفضل مذاق وفي وقت قصير.

مكونات عمل اللحمة

يمكن أن يتم العمل على تحضير اللحمة بسهولة، وذلك من خلال احضار المكونات المطلوبة في وصفة اللحمة، فنجد أن ابرز هذه المكونات المطلوبة في تحضير هذه الوصفة ما يلي:

يتم احضار مقدار من الماء للسلق.

كما يتم احضار كمية تصل الى كيلو من اللحمة.

كما يتم احضار معلقة كبيرة ملح، بجانب كمية من الطماطم، والبصل.

يتم إحضار كمية من أوراق الغار.

وكذلك اضافة مقدار بسيط من الكيوي.

كما يتم اضافة ما يصل الى أربع فصوص ثوم.

طريقة تحضير اللحمة

كما نجد أنه يتم استخدام هذه المكونات عندما يتم سلق اللحمة، من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم إحضار إناء داخله ماء ووضعه ع النار

ثم يتم ترك الماء حتى يغلي ونضع اللحمة

بعد ذلك يتم وضع قطع من البصل والطماطم وأوراق الغار وفصوص الثوم والكيوي.

نضع بعد ذلك الغطاء على اللحمة ونتركها حتى تغلي على النار.

وفي النهاية يتم وضع الملح عندما تقترب اللحمة من الاستواء

بهذه الطريقة سوف يتم تسوية اللحمة في وقت قصير وفي وقت أقل من الطرق الأخرى في تسويتها.