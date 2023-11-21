ضيعت عمرك متعرفيهاش.. ميزة خفية في دباسة الورق لن تتوقعيها.. تعرفي عليها

الميزة الخفيه لدباسة الأوراق

ظهرت هذه الميزة عندما قامت سيدة تدعى كريستا ماري بنشر فيديو على برنامج التوك توك توضح فيها ميزه خفيه لا احد يعرفها ابدا لدباسة الأوراق، حيث أكدت في هذا الفيديو أن هناك وظيفتين للوح المعدني الموجود في دباسة الأوراق وذلك الفيديو من كثرة أهميته حاز على 18 مليون مشاهده في وقت قصير، لأنها قامت بنفسها أمام المشاهدين بإظهار الوظيفة الثانية وهي المهمة التي تظهر أن اللوح المعدني يستطيع أي شخص تدويره وتحريكه بحيث يظهر معها السنان متباعدتان حتى تستطيع القدرة على الربط بين الأوراق بحيث يكون مؤقت حتى يمكنك ازاله الدبوس في وقت آخر لا تحتاج إليه وهذا أبهر عدد كبير من المشاهدين

شعور المشاهدين من مشاهدة الفيديو وتعليقاتهم عليه

شعر المشاهدين بالدهشة عبر رؤية هذا الفيديو وكثرت عليها التعليقات بكثرة من تعبيرهم إعجابهم من معرفتهم لهذه الميزة الخفيه التي فرحوا بمعرفتها وأشهدوا بكفاءة كريستا على هذا الإكتشاف العظيم للوظيفة الخفيه.