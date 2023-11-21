سبحان الله.. اتفرج ماذا فعل الأسد عندما اقترب من اللبوة ووجدها نائمة!! فيديو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سبحان الله.. شاهد ماذا فعل الأسد عندما اقترب من اللبوة ووجدها نائمة!! فيديو,

تداولت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق طريق ايقاظ الأسد ل اللبوة عندما تكون نائمة، حيث ظهرت بالفيديو المتداول اللبؤة وهي تستلقي في غفوة على أرض السافانا، مستمتعة بحقها في الراحة والاستجمام، وكما هو معلوم، فإن الأسود تعد أحد أقوى الحيوانات على وجه الأرض، فهي تجسد القوة والمهارة في عالم الحياة البرية.ومع ذلك، فإنها ليست معصومة من العواطف الطبيعية والتصرفات الفطرية التي تنطوي عليها حيوانات البراري.

وفجأة، حينما كان الأسد على بعد أمتار قليلة منها، فتح فكيه القويين وعض بقوة في ظهرها.

لحظة العض كانت صادمة ومفزعة للبؤة، التي اعتقدت في البداية أن هناك حيوانًا آخر يحاول افتراسها، لكنها سرعان ما اكتشفت أن العضة لم تكن عدوانية، بل كانت طريقة لزوجها الأسد لاستيقاظها من غفوتها العميقة.

في هذه اللحظة المثيرة، أصبحت اللبؤة تدرك أن زوجها الأسد لم يكن يريد إلحاق الأذى بها، بل كان يسعى لإيقاظها من راحتها وجذب انتباهها.

شوف الآن كيف يوقظ الأسد زوجته اللبؤة؟

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