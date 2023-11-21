١/٢ عمرك ضاع وأنت متعرفش.. طرق جديدة “لاستخدام قصافة الأظافر” هتتصدم لما تعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يعلم العديد منا استخدامات قصافه الاظافر المتعددة سوى د استخدامها التقليدي المعروف لقص الأظافر لا تتوقف عليه فقط ولكن يمكنك استعمال هذه الأداة في استخدامات متعددة لتوفير الحاجة لأدوات اخرى قد تكون غاليه الثمن، كما أنها توفر لك جهد كبير فنجد أن فتحات هذه القصافه يمكن الإستفادة منها في عدد كبير من الأعمال التي تؤدي إلى توفير وقت وجهد سوف نسلط الضوء على استخدامات قصافة الاظافر المتنوعة تبيع معنى للنهايه.

إستخدامات متعددة قصافة الأظافر

يمكنك الاستفادة من حامل القصافه الموجودة على الظهر في وضع الهاتف المحمول وتثبيته لمشاهده ممتعة لجميع الفيديوهات على أنواعها.

كما يمكنك استخدام قصافة الأظافر في فك وربط المسامير الموجودة في المنزل أو خارجه.

يمكنك تثبيت اعواد البخور من خلال الفتحات الموجودة، هذه الثقوب مناسبه جداً لوضع عود البخور الرفيع مع أهمية وضع طبق من البلاستيك أسفل أعواد البخور لنظافة المكان من الرماد.

يمكنك استغلال الجزء المنحني من قصافة الاظافر لفتح أغطية البرطمانات الصعبة والزوجات المياه الغازيه.

فتح العلب والكراتين خاصة لدى التجار وأصحاب المحلات والسلطة التي تتراكم عليها عدد كبير من هذه العلب

تفيد قصافه الاظافر في قصف البلاستيك عن السلك الخارجي كذلك استخدام القصافه في قطع الأسلاك البلاستيكية الرفيعة عن بعضها وفصل الأسلاك المتشابكة بسهوله.

أضرار استخدام قصافة الأظافر

يجب أن نحرص جيدا من إستخدام قصافة الأظافر بشكل كبير مع تنظيف دائم لأنها تنقل إلينا العدوى والبكتيريا .

بالاضافة الى عدم استخدامها مع أكثر من شخص لتجنب انتقال العدوى .

وعدم الاستخدام المفرط لها لان ذلك يؤدي الى بطء شديد في نمو الأظافر وتلفها.

مراعاة توفير قصافة اظافر صغير الحجم بالنسبه للاطفال لان القصافه الكبير غير محكمه عند قص اظافر الصغار وبالتالي من المحتمل أن تؤذيهم بشكل غير مقصود.