دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خطأ يهدد نشاطك.. ابتعد عن الموز خلال هذه الفترة من اليوم، هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون تناول الموز في الصباح بدلاً من تناول وجبة الإفطار الكاملة، يرون أن تناول الموز يمكن أن يوفر الطاقة اللازمة ليوم مزدحم بالأعمال. ولكن يجب أخذ رأي الأطباء في الاعتبار.

يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6 ولا يحتوي على الكوليسترول والصوديوم، ومع ذلك يجب أن يتناوله الشخص بحذر كجزء من وجبة الطعام الرئيسية، وفقاً للأطباء ينبغي تناول الموز كجزء من وجبة طعام متوازنة تحتوي على البروتين والدهون الصحية والمغذيات الأخرى، يفضل تناول الموز بانتظام كوجبة خفيفة أو وجبة خفيفة بديلة، ويمكن تناوله مع زبادي أو عسل للحصول على فائدة غذائية أكبر.

يعتبر الموز خيارًا شائعًا لوجبة الإفطار، ولكن خبير التغذية داريل جيوفري يشير إلى أنه قد لا يكون الخيار الأمثل للحفاظ على طاقتك طوال اليوم.

وبالرغم من أن الموز غني بالبوتاسيوم والفيتامينات، إلا أنه لا يحتوي على البروتين والدهون الكافية التي تحتاجها للحفاظ على مستويات الطاقة عالية طوال اليوم.

يعتبر الموز واحداً من الفواكه الشهيرة والمحبوبة لدى الكثيرين، لكن هل تعلم أن الموز يحتوي على نسبة عالية من السكريات والحموضة المعتدلة؟ هذا ما يؤكده الخبير جيفري والذي يشير إلى أن تناول الموز سيمنحك دفعة سريعة ولكنك سرعان ما سوف تشعر بالجوع والتعب.

ومن هنا ينصح جيفري بأن يتم موازنة وجبة الإفطار التي تحتوي على الموز مع الدهون الصحية، لأنه من خلال ذلك يمكن الاستفادة من فوائد الموز مثل البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم وفي نفس الوقت يمكن تقليل زيادة نسبة السكر والأحماض في الدم.

إذاً، يبدو أن تناول الموز بشكل منفرد قد لا يكون الخيار الأمثل، ومن الأفضل دمجه مع شيء من شأنه أن يحيد الحمض للحصول على الفوائد الصحية المرغوبة ولتباطئ عملية تمثيل السكر في الجسم.