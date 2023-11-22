” متجيش تقول معرفش”..خبر مهم جدا تعالى اعرفه قبل ما تتعرض لغرامات وتدفع دم قلبك.. غرامات فيما يخص عملة الـ10 جنية البلاستيكية الجديدة

أسباب اصدار العملات البلاستيكية

أصدرت الحكومة العملات البلاستيكية لكي تتفادى الأخطاء التي توجد في العملات القديمة، حيث أنها تبلى وتفنى بسرعه ويكون العمر الافتراضي لها قصير لذلك تكلف الدولة طباعه كثيرة بينما العملات البلاستيكية قليله التلف وتعيش لاطول فتره ممكنه حيث انها لا تتعرض الى القطع او التمزق بسهوله ولا تتاثر بالمياه لذلك فهي أفضل من العملات القديمة.

غرامة 1000 جنيه لرفض التعامل مع العملة البلاستيكية

حذرت الحكومة جميع المواطنين بدفع غرامة تصل الى 1000 جنيها عند رفض التعامل مع ال 10 جنيه الجديدة فإذا تم الإبلاغ عن ذلك سوف يتم التعامل مع المواطن على أنه ارتكب مخالفة قانونية كبيرة وذلك حتى يرتدع المواطنين ويتعاملون مع العملات بشكل طبيعي.