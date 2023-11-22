” متجيش تقول معرفش”..خبر مهم جدا تعالى اعرفه قبل ما تتعرض لغرامات وتدفع دم قلبك.. غرامات فيما يخص عملة الـ10 جنية البلاستيكية الجديدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الحكومة عن بعض الغرامات التي تخص العملات البلاستيكية الجديدة بعد أن أصدرتها خلال الشهور الماضية من فئة ال 10 جنيه ولا 20 جنيه، حيث ان هذه العملات لاقت معارضة وموافقة من المواطنين فالبعض رفض أن يتعامل مع ال 10 جنيه وأن يأخذها من البائعين او يشتري بها وهذا يسبب ازمه كبيرة في السوق، لذلك تم إصدار عقوبة وغرامة عند رفض التعامل مع العشره جنيه الجديدة وكذلك هناك بعض الأشخاص الذين يعجبهم الامر وقاموا بتجميع العملات الجديدة والاحتفاظ بها وشرائها باغلى من ثمنها فان القانون يعرضهم إلى دفع غرامة، لذلك يجب التعامل مع العملات بقيمتها الحقيقية وسوف تتعرف خلال الفقرات التالية على الغرامة المفروض على المواطنين عند عدم التعامل مع ال 10 جنيه الجديدة.
أسباب اصدار العملات البلاستيكية
أصدرت الحكومة العملات البلاستيكية لكي تتفادى الأخطاء التي توجد في العملات القديمة، حيث أنها تبلى وتفنى بسرعه ويكون العمر الافتراضي لها قصير لذلك تكلف الدولة طباعه كثيرة بينما العملات البلاستيكية قليله التلف وتعيش لاطول فتره ممكنه حيث انها لا تتعرض الى القطع او التمزق بسهوله ولا تتاثر بالمياه لذلك فهي أفضل من العملات القديمة.
غرامة 1000 جنيه لرفض التعامل مع العملة البلاستيكية
حذرت الحكومة جميع المواطنين بدفع غرامة تصل الى 1000 جنيها عند رفض التعامل مع ال 10 جنيه الجديدة فإذا تم الإبلاغ عن ذلك سوف يتم التعامل مع المواطن على أنه ارتكب مخالفة قانونية كبيرة وذلك حتى يرتدع المواطنين ويتعاملون مع العملات بشكل طبيعي.