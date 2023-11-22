يمتلك عيون النسر .. من يُمكنه اكتشاف الرقم 499 في الصورة؟ أمامك 10 ثوانٍ فقط لاختبار حدة بصرك

لغز استخراج الرقم المختلف

في هذه الصوره تستطيع أن ترى العديد من الارقام المتشابهة وهي 449 حيث ان هناك رقم مختلف يجب أن تستخرجه في وقت معين و اختبر قوة ملاحظتك وحديه النظر حيث ان جميع الارقام تتشابه فيها الصفوف والاعمده وامنع الصورة تم وضعها بدقة متناهيه وبخط صغير حتى لا يسهل حلها على جميع الاشخاص فان الاشخاص الذين يمتلكون النظر الحد فقط والتركيز هم الذين يقومون بحل الإجابة الصحيحة.

حل لغز الرقم الغريب

إذا انتهى الوقت ولم تستطيع ايجاد الرقم الغريب بين الارقام فإنه يوجد رقم مختلف بينهم وهو 460 بدلا من 640 حيث يبدو هناك تشابه لأول مرة ولكن الرقم مختلف كليا ولن تجده الا بعد التدقيق في الاتجاه الأسفل ناحية اليسار ويكون ترتيبه في العمود الآخر بعد اخر رقمين كما هو موضح.