“اوعى تشتريه حتى لو ببلاش” .. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد ويسبب الوفاة .. عيالك هتموت بسببك خلي بالك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد حدث انتشار كبير في الفترة الماضية عن شراء بعض الزيوت التي قد يكون هناك اختلاف في سعرها عن الزيوت التي يتم استخدامها في حياتنا اليومية ولكن جاء عدة تحذيرات عن هذا الزيت ومنا “إياك أن تشتري زيت الطعام الذي يتم بيعه من خلال الباعة المتجولين في الأسواق” ،وهذا لأنهم يقومو بشراء زيت الطعام المستعمل من البيوت والمطاعم ومصانع الشيبسي الذي تم إستخدامه لأكثر من مرة، وهذا النوع من الزيت يؤدى حتما إلى الأمراض والسرطنات التي أنتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير،وهم يعيدو إستخدامه مرة أخري وبيعه بسعر مغري ولكنه غير صالح للإستعمال الآدمى .

كيف يتم إعادة تدوير الزيت المستعمل يتم إعادة تدوير زيت الطعام المستعملة بطريقة مؤذية جدا وهي: إضافة مواد كيميائية تعمل على تبييض لونه من الغامق إلى الفاتح.

ثم بعد ذلك يتم تعبئته في زجاجات نظيفة مرة أخرى وبيعه بالأسواق.

لذلك عليك الإبتعاد عن شراء هذه الأنواع من الزيوت وعدم شرائها. التحذيرات من إستخدام الزيوت الضارة عليك بالإبتعاد التام لشراء زيت الطعام من الباعة المتجولين بالشوارع،لإنك تضر نفسك أولا ثم تضر أولادك وتؤذي صحتهم وتعرضهم للأمراض من خلال إستعمالك لهذه الأنواع من الزيوت،حيث تم التحذير من قبل الدكتور “هاني موافي” بإستخدام هذه الأنواع من الزيوت لاستخدامها مرات عديدة قبل ذلك ،لإن الزيت تعرض لدرجة حرارة مختلفة وهذا يعود على حياة الإنسان بالضرر بصحته وتعرضه لأمراض كثيرة، ومن أخطرها مرض السرطان الذي لايوجد له علاج حتى الأن.