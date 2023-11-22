كارثه وحلت علينا” .. جهاز صغير موجود في كل بيت سبب في إرتفاع فاتورة الكهرباء إلى 700 جنيه .. شيله من الفيشة هيخرب بيتك!!!

الأجهزة التي ترفع استهلاك الكهرباء

• الغلاية الكهربائية: تعد الغلاية الكهربائية من أبسط الأشياء والأدوات الكهربائية التي توجد في المنزل ولكنها تعمل على سحب الكثير جدا من فاتورة الكهرباء وترفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ جدا فيجب عليك عدم تركها في الكهرباء عند عدم استخدامها ويجب عليك أيضا استخدامها في وقت قليل في اليوم.

• التكييف: يعد التكييف من أكثر الأجهزة الكهربائية التي تعمل على سحب الكثير من الكهرباء في المنزل وترفع سعر قيمة فاتورة الكهرباء بشكل كبير، ولم يلاحظ هذا الأمر الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون التكييف في منازلهم فيجب عليك ترشيد استهلاك التكييف وتشغيله بعض الوقت القليل جدا في اليوم لعدم سحب الكثير من الكهرباء.

• الفريزر او الديب فريزر: يعد الفريزر من أكثر الأدوات الكهربائية التي تسحب الكثير من الكهرباء لأنه يعمل على تجميد اي من الأشياء التي توجد داخله فعند عملية هذه التجميد تريد الحصول على الكثير من الكهرباء.

كيفية تقليل استخدام الكهرباء

عملية تقليل استخدام الكهرباء هي عملية بسيطة جدا فيجب عليك عدم استخدام هذه الأدوات التي ذكرناها بشكل كبير، وتحديد بعض من الساعات في اليوم لتشغيل هذه الأدوات فقط، وليس عليك ان تشغلها طوال اليوم وهذه الخطوة تساعدك في تقليل استهلاك الكهرباء.