وصفة عبقرية هتحل مشاكلك كلها .. معلقة واحدة فقط من هذا المكون السحري تقضي على زفارة الفراخ نهائيا وبمنتهى البساطة .. جربيها وهتدعيلي

أهمية الليمون والملح في نظافة الفراخ

إليك أفضل وأرخص المنتجات الطبيعية والمتابعة في كل منزل للتخلص من زفاره الفراخ منها:

محلول الملح يخلصك بشكل كامل من الروائح الكريهة المتواجدة في الطيور والمواطنين وذلك بنقع الفرخة في الماء والملح.

عصير وقشر الليمون الفتاك في القضاء على أي روائح غير محببة سواء في الدجاج أو البط أو السمك وذلك بعصر 3 حبات من الليمون على الطيور المراد طهيها وتركه لساعة أو ساعتين.

ورق الورا ينقع في الماء البارد ويترك مع الدجاجة نصف ساعة.

نصائح عند طهي الدجاج

للحصول على دجاج طيب المذاق وخالي من أي روائح عليك أولًا بتنظيف الفراخ جيدًا من أي ريش صغير وكبير، عليك بقطع ورمي الأجزاء المسببة للزفرارة مثل رأس وظفر الفرخة والمكان المخصص للتخلص من فضلاتها، بعد ذلك يجب نقع الفراخ في أحد الوصفات السابق ذكرها، ثالثًا عند سلق الفراخ التأكد من أن الماء مغلي تمامًا، وإضافة إلبه بعض المنكهات مثل بصلة متوسطة الحجم ورق اللورا والفلفل الأسود لأكسابها مذاق يتحدث عنه الجميع.