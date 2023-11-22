اخفي بياناتك بسرعة .. هذه العلامات تدل على تجسس شخص ما عليك في واتساب .. اسرار خطيرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تطبيق واتساب هو واحد من أكثر التطبيقات شهرة في ميدان التواصل الاجتماعي، وهذه الشهرة لا تقتصر على منطقة معينة بل تمتد عبر العالم، واستحوذ واتساب على هذه الشهرة بسرعة نظرًا لأنه تطبيق مجاني وليس له تكلفة في الاستخدام يمكنك استخدامه لإرسال الرسائل النصية والرسائل الصوتية (الفويس نوتس)، وإجراء المكالمات الصوتية وحتى مشاركة حالتك مع الآخرين، من المهم أن نعلم أنه يمكن للأشخاص مراقبة حالة قراءة رسائلك من خلال ثلاث علامات وسنقوم بشرح هذه العلامات فيما يلي.

علامات مراقبة الواتساب

إذا كنت تجد أن تطبيق واتساب على جهازك يعمل ببطء، سواءً أثناء إرسال أو استقبال الرسائل أو أثناء التنقل في التطبيق، قد يشير ذلك إلى وجود محاولات للتجسس على حسابك وسرقة معلوماتك الشخصية، كما يمكن أن يكون هذا مؤشرًا على مشكلة في أمان حسابك.

كما يمكن أن يشير تغييرات غير مصرح بها في حسابك، مثل تغيير حالتك أو صورة ملفك الشخصي دون إذنك إلى وجود مشكلة تتعلق بأمان حسابك.

إذا واجهت صعوبة في الوصول إلى تطبيق واتساب بشكل متكرر وببطء قد يكون ذلك نتيجة لمحاولات التجسس، وبالتالي من الضروري أن تكون حذرًا وتتخذ إجراءات أمان إضافية لحماية حسابك.

طرق تأمين الواتساب من التهكير

الرغم من أن تطبيق واتساب مشهور بأمانه، إلا أنه قد يتعرض لتهديدات خطيرة عندما يتم اختراقه عبر أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب، لذا، من المهم أن تكون حذرًا وتتبع بعض الإجراءات لضمان أمان حسابك:

يجب عليك مراقبة الأجهزة التي تستخدمها لفتح واتساب وتجنب فتح روابط مشبوهة أو من مصادر غير معتمدة.

يجب دائمًا تنزيل النسخة الأصلية من تطبيق واتساب من مصدره الرسمي وتجنب تثبيت نسخ غير رسمية، النسخ غير الرسمية قد تكون عرضة للهجمات والاختراقات بشكل أكبر.

يجب عليك اتباع ممارسات أمانية جيدة لحماية حسابك.