“حرام حرام حرام" ازاي عايشين كل دا منعرفش .. اعرف سبب امتناع الرسول عن أكل لحم الأرنب .. قصة ابكت الأمة الإسلامية اجمع!!

القصة الحقيقية حول سبب امتناع الرسول عن أكل لحم الأرنب

يتعلق السؤال الشائع حول ما إذا كان تناول لحم الأرنب حراماً أم لا. والجواب يكمن في عدم ذكر القرآن تحديداً حظراً على لحم الأرنب. ومع أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يتناوله طوال حياته، إلا أن ذلك لا يعني تحريمه، بل كان بسبب طبيعتها كحيوان تلد وتحيض.

يفضل الكثيرون لحم الأرنب على الدجاج، ويتناولونه بشكل مستمر، وهو أمر لا يعتبر حرامًا. يجب علينا التمييز بين ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين ما هو محظور. إذ لم يتحدث القرآن بتحريم لحم الأرنب، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- امتنع عن تناوله بسبب رؤيته له كحيوان يلد ويحيض.

لين قلب الرسول هو ما منعه عن أكل لحم الأرنب

النبي -صلى الله عليه وسلم- يُظهر برقة قلبه في عدم تناوله لحم الأرنب، حيث شعر بأنها تشبه الإنسان. وهذا يُظهر إنسانيته العالية ورفقه حتى مع الحيوانات.في الختام، يحظر علينا الإسلام تناول بعض الحيوانات والطيور، ولكن يُسمح لنا بتناول العديد من الأطعمة الأخرى التي جعلها الله حلالة لنا، مما يشمل النباتات وبعض الطيور والحيوانات.