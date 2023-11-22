"العدس مع البصل".. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله- 6 تأثيرات غير متوقعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر العدس من الأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ويقبل على تناوله الكبير والصغير، فضلا عن الفوائد التي يحتوي عليها، كما يقبل الكثير على تناول البصل الأخضر مع العدس دون أن يعلم ما يحدث للجسم عندما يتم تناول العدس مع البصل ومن هم الأشخاص الذين لا يجب أن يتناولوا العدس مع البصل كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم.

فوائد تناول البصل البصل الأخضر له فوائد عديدة منها الآتي: يعمل البصل الأخضر على تقوية المناعة وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

يعمل على تخفيض مستوى الدهون والكوليسترول الضار بالدم.

يحتويان العدس والبصل على البروتين والفيتامينات والالياف.

يقى الجسم من خطر التعرض لأمراض القلب وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة.

العدس من المواد الغنية بالفسفور ولذلك يعزز صحة العظام والأسنان.

يعمل تناول العدس على زيادة الوزن وذلك لانه يساعد على تناوله إلى حد الإمتلاء. الأشخاص الممنوعين من تناول العدس مع البصل الأشخاص الممنوعين من تناول العدس مع البصل هم كالاتي: الأشخاص مرضى الجهاز الهضمي وذلك يجب عليهم تجنب تناوله حتى لا يتعرضون لحرقة المعدة والغثيان.

الأشخاص الذين يعانون من تهيج الجلد والطفح الجلدي ولديهم حساسية من تناول العدس والبصل.

مرضى القولون العصبي لأم تناول العدس سوف يضاعف المرض.

مرصي الكلى يجب تجنب تناولهم للعدس، لأنه يزيد من الليسين الموجود في العدس، وهذا يؤدي إلى ضعف وظائف الكلى، وزيادة أعراض حصوات المرارة.

مرضى انيميا الفول يجب تجنبهم لتناول العدس لان البقوليات تزيد من أعراض الانيميا.

يسبب تناول العدس زيادة أعراض النقرس مثل تورم واحمرار الوجه لمرضى النق