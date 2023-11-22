“لو الملح زاد ما ترميش الطبخة” طريقة التخلص من الملح الزائد في الطعام بكل سهولة

طريقة التخلص من الملح الزائد

البطاطس

يمكن استخدام البطاطس في تقليل نسبة الملح داخل الطعام، وهذا لأنها تمتص الملح الزائد وتقلل منه بشكل كبير، فهي من الطرق القديمة والمشهورة التي تستخدمها السيدات في مطبخهن، وطريقة استخدامها تكون الآتي :

نقوم بإحضار البطاطس وغسلها جيدا ونتركها في الطعام حتى تنضج داخل الطعام وسنلاحظ أن الملح أصبح جيد ولم يعد الملح كثير في الطعام، وتستخدم هذه الطريقة في حالة زيادة الملح في الشوربة أو في صلصلة الطماطم .

الجزر

يحتوي الجزر على نسبة عالية من السكر فمن خلاله تستطيع امتصاص الملح الزائد في الطعام وذلك من خلال تقطيع الجزر إلى مكعبات قم نضعها في الطعام الذي يحتوي على كثير من الملح ونترك مكعبات الجزر حتى تنضج

الحليب

أيضا من يمكن استخدام الحليب في تخفيف ملح الطعام وذلك بوضع نص كوب من الحليب في الطعام ونتركه يغلي على النار، وهذا يساعد في التخلص من كمية الملح الزائدة الموجودة في الطعام ، وإضافة الحليب في الطعام أيضا يساعد إعطاء قيمة غذائية للطعام وايضا مفيد في التخلص من مسببات الأمراض الخطيرة، فالحليب يحتوي على بروتينات تساعد على تقليل الملح