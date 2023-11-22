بيتك هييلمع بدون مساحيق.. جربي عجينه الليمون الفتاكة للقضاء على دهون البوتجاز والشفاط وتنظيف السجاد.. زي السحر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتسأل العديد من ربات المنزل عن الوسائل التي ينظف بها البوتاجاز في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى التخلص من الدهون والبقع المتراكمة على الاسطح، وتمكنت الشيف سارة عبد السلام أن تعمل على إعداد وصفة سحرية تتخلص من جميع القاذورات المتراكمة على الرخام والفواصل، وذلك بشكل سريع وبمكونات بسيطة وسهلة للغاية، سوف نوضحها لكم في السطور الآتية.

عجينة الليمون لتنظيف الأسطح والرخام يتم إعداد وصفة عجينة الليمون بمكونات سهلة وبسيطة تتواجد في أي منزل، ويتم تحضير الوصفة من خلال الآتي: ملعقة ملح ليمون.

خل.

مياه.

ملعقة بيكنج باودر.

قشر ليمون.

إحضار إناء ووضع قشر الليمون والماء.

وضع الإناء على النار ونتركه إلى أن يصبح طرياً.

عقب هذا يتم رفع المزيج من على النار.

ضرب المزيج بالهاند بليندر.

عقب أن يصبح المزيج ناعم يتم وضع البيكنج باودر وملح الليمون.

خلط كافة المكونات إلى تصبح عجينة.

وضع المزيج في برطمان ويتم استخدامه على سلك المواعين أو فرشاة التنظيف ويغسل به كافة الاسطح والبوتجاز. ما هي فوائد عجينة الليمون؟ هناك العديد من الفوائد التي نحصل عليها عند استخدام عجينة الليمون، وتتمثل في الآتي: تنظيف الأسطح بشكل جيد من الدهون والبقع المتراكمة عليه.

يتم استعمال العجينة في تنظيف الانتريه وجميع المفروشات.

تستخدم العجينة في تنظيف الحافظات والسجاجيد.

من الممكن أن يتم وضع العجينة في غسالة الملابس لغسل الملابس.

تعاون على التخلص من السواد المتواجد في الفواصل.

تعتبر العجينة فعالة في تنظيف عيون البوتاجاز.

تساعد العجينة في التخلص من البقع والدهون المتواجدة على الأرضيات بكل سهولة.