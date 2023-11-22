دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رونالدو 2023 : لكي تكون الافضل يجب ان تمتلك جورجينا ميسي: 2024 ,

في عام 2015 : عندما حصل رونالدو على 4 أحذية ذهبية ولم يكن لميسي سوى 3 أحذية ذهبية.

قال رونالدو : “الحذاء الذهبي أفضل من الكرة الذهبية لأنه لايعتمد على التصويت وهو نتيجة لقدراتك الفردية.”

في عام 2017 ، عندما فاز رونالدو بخامس جائزة للكرة الذهبية وتعادل مع ميسي

في عام 2022 ، لا يزال رونالدو يملك 5 كرات ذهبية لكن ميسي يمتلك الان 8 كرات ذهبية

قال رونالدو : تريد أن يذكرك التاريخ حقق إنجاز مع منتخب بلادك

2021 ميسي حقق كوبا امريكا

في 2021 بعد تحقيق ميسي كوبا امريكا قال رونالدو لن تكون أسطورة إلا بتحقيق لقب كبير مع منتخب بلادك مثل اليورو أو كأس العالم ( يقصد كوبا امريكا بطولة ضعيفة )

2022 ميسي يحقق كأس العالم

رونالدو 2023 : لكي تكون الافضل يجب ان تمتلك جورجينا

ميسي 2024 :

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