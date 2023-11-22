وصفه هتدمنها ... العدس مع البصل هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله ست تأثيرات غير متوقعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعشق الكثير منا تناول العدس وذلك لأنه يتميز بطعمه الجميل إلى جانب أنه يساعد على الدفئ في فصل الشتاء لذلك تحرص ربة المنزل على عمله باستمرار وعندما نقوم بتناوله مع البصل الأخضر نحصل على عدة فوائد للجسم وسوف نوضح لكم تلك الفوائد من خلال هذا المقال.

فوائد تناول العدس مع البطل صرحت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية على أن تناول العدس مع البصل له الكثير من الفوائد وهي: يساعد على التخلص من الكوليسترول الزائد في الجسم.

يساعد على التخلص من الدهون.

يحتوي على كمية عالية من البروتينات والألياف المفيدة للجسم.

يساعد على حماية القلب.

يساعد على تخلص من الجلطات الدماغية والقلبية.

يساعد على تقوية المناعة و والتخلص من الكثير من الأمراض.

يساعد على تقوية الأسنان والعظام لأنه يحتوي على كمية عالية من الفسفور. الحذر من تناول العدس والبصل باستمرار يجب الحرص على أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي من تناولهم معا فإن ذلك يسبب لهم مشاكل في الجهاز الهضمي.

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الخاصة بالبصل والعدس أو يحدث لهم تهيج القولون يجب عدم تناوله لذلك الطعام.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى والمرارة عدم الإكثار منه.

في حالة تواجد الأنيميا يجب الحرص على تناول ذلك الطعام بكثرة لأن البقوليات تؤدي إلى زيادة الأنيميا.

يجب الحذر من أن يسبب كثرة تناول العدس حدوث النقرس والإصابة بالحساسية.