للعرايس فقط .. وصفة " الفازلين مع زيت جونسون " في هذه الأماكن من الجسم قبل النوم ولن تتخلي عنه بعد الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الفازلين من أشهر المرطبات التي يتم استعمالها من قبل العديد من الناس لما له من تأثير رائع على الجلد والبشرة بشكل عام فتجد أنه المنتج الأكثر مبيعا خلال فصل الشتاء الذي يحتاج دائما معه الجلد للترطيب كي لا تصاب البشرة بالتشققات ، والبعض لا يكتفي فقط بمميزات الفازلين في هذا الجانب بل يرغب في تكثيف تلك المميزات من خلال الدمج بينه وبين العناصر الأخرى التي تمتلك ذات الخواص مثل الزيوت والتي لها تأثيرها الرائع على الجسم لذا سنوضح مدى فعالية زيت جونسون لدى دمجه مع الفازلين

– طريقة تحضير الفازلين مع زيت جونسون للبشرة محضر بولة مناسبة من حيث الحجم

نضع بداخل تلك البولة كمية مناسبة من الفازلين مع زيت جونسون مع ملعقة كبيرة من جل الصبار مع ملعقة كبيرة من ماء الورد حيث يعمل على تنظيف البشرة وغلق المسام

يتم تطبيق تلك الوصفة على البشرة وتركها حتى تجف تماما ثم نقوم بشطف البشرة بماء فاتر مع التكرار حتى نحصل على نتائج جيدة – فوائد الفازلين مع زيت جونسون للبشرة يعتبر هذا المزيج علاج لتشققات البشرة بشكل أكثر من فعال

كما أنه يساعد في التخلص من حبوب الشباب التي تضاسق الفتيات بشكل لا يصدق

تساعد تلك الوصفة في التخلص من الجلد الميت وإزالة الرؤس السوداء التي تتكون فوق الجلد كما أنها مرطب طبيعي للشفايف