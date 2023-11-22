فنانة سعودية مراهقة تولع الانترنت بصورها العارية وتكشف للجمهور أكثر منطقة مثيرة في جسدها

فنون - ياسمين التهامي - خطفت الفنانة السعودية داليا مبارك، الأنظار بصورها الجديدة التي شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وظهرت داليا مبارك في الصور المثيرة للجدل وهي ترتدي فستان أسود مفتوح من الجوانب ويكشف أجزاء واسعة من صدرها، وتعمدت رفع الفستان إلى منتصف فخذيها لتستعرض جسدها الجميل.

وتباينت تعليقات المتابعين على صور داليا مبارك، حيث تغزل البعض بجمالها وتناسق جسمها الرشيق، بينما انتقد اخرون إطلالتها بهذه الطريقة التي وصفوها بالعارية، مؤكدين أنها لا تمثل المرأة السعودية.

داليا مبارك هي مغنية سعودية، ولدت في 2 مارس 1991، واشتهرت في الخليج العربي في الآونة الأخيرة حيث اقتحمت عالم الشهرة وظهرت لجمهورها في العام 2014 عندما أطلقت أول أغانيها «قلبت الطاولة»، وحققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

حلت المطربة داليا مبارك ضيفة في الموسم الثاني من برنامج “مراحل مع علي العلياني”، في حوار صريح كشفت خلاله مراحل مشوارها الفني المختلفة وأهم التحديات التي واجهتها بحياته المهنية والشخصية وعلاقتها بزملائها في الوسط الفني.

وتحدثت الفنانة داليا مبارك خلال لقائها لبرنامج “مراحل مع علي العلياني، المذاع عبر فضائية SBC، عن حياتها الشخصية والكثير من المواضيع الفنية، وحرصت “داليا” خلال لقائها على الالتزام بجرأتها المعهودة وآرائها الصريحة المليئة بالثقة بالنفس.

وأكدت “مبارك” أنها فنانة السعودية الأولى ولا ينافسها في ذلك أحد، مبررة ذلك أنها الوحيدة الموجودة على الساحة الفنية السعودية اليوم من النساء، مشيرة إلى أنها تطمح إلى نقل الأغنية السعودية إلى مكان جديد، وأن يكون لها لونها وخطها الخاص بها من ناحية التوزيع والنوع محليًا وعربيًا.

وتحدثت الفنانة السعودية عن والدها ودعمه الكبير لها، قائلة: “كان والدي مثقف وعلمنا أن نتحدث بآرائنا ولم يتم فرض شيء علينا في طفولتنا، فأصقل شخصيتي وكان صاحب فلسفة، ولا يمكن أن أغفل عن دور والدتي المميّز في حياتي فلا أقدر أكون منطلقة في عملي لولا والدتي وبناتي محظوظين بمحبتها”.