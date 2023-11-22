دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشغيل اي ريموت تليفزيون أو مكيف أو مروحة بدون أي حجازة نهائيا مش هتدفعي فلوس تأتي حيث أن مع التطور الكبير في مجال التكنولوجيا أصبحت الأجهزة والريموت كنترول هو جزء لا يتجزأ من حياتنا ولكن في حالة نفاذ بطارية الريموت يواجه الناس صعوبة في الحصول على حجارة بديلة ولكن في هذا المقال سوف نخبركم عن طريقة تشغيل الريموت بدون حجارة.

فائدة التكنولوجيا في تشغيل الريموت بدون بطارية

["طريقة جهنمية هتريحك طول حياتك" .. تشغيل اي ريموت تلفزيون او تكييف او مروحة بدون اي حجارة نهائيًا.. مش هتدفعي فلوس تاني!!!]

“طريقة جهنمية هتريحك طول حياتك” .. تشغيل اي ريموت تلفزيون او تكييف او مروحة بدون اي حجارة نهائيًا.. مش هتدفعي فلوس تاني!!!

بسبب التكنولوجيا أصبحت حياتنا سهلة في كل جوانب حياتنا حيث أن بفضلها يمكن تشغيل الريموت بدون الحاجة الي شراء بطارية من خلال طريقة سهلة وبسيطة والتي بدورها سوف تساعدنا على توفير الوقت والجهد وايضا الكثير من الأموال التي تُنفق على شراء البطاريات وذلك من خلال بعض الأشياء البسيطة التي تكون موجودة في كل منازلنا وهو ما يوضح أهمية الإبداع في جعل حياتنا أكثر سهولة ويسر

طريقة تشغيل ريموت بدون بطارية

["طريقة جهنمية هتريحك طول حياتك" .. تشغيل اي ريموت تلفزيون او تكييف او مروحة بدون اي حجارة نهائيًا.. مش هتدفعي فلوس تاني!!!]

“طريقة جهنمية هتريحك طول حياتك” .. تشغيل اي ريموت تلفزيون او تكييف او مروحة بدون اي حجارة نهائيًا.. مش هتدفعي فلوس تاني!!!

يمكنك تشغيل الريموت بدون بطارية كالتالي:

قم بإحضار قطعة من ورق الألمنيوم بحجم يتناسب مع مكان وحجم البطارية ثم قم بوضعها مكان البطارية.

ويجب أن تكون قطعة الألومنيوم مواجهة الأطراف الموجبة والسالبة بنفس الطريقة التي يتم بها وضع البطارية.

وبعدها يجب أن تقوم بوضع البطارية الأصلية في المكان المخصص لها في الريموت كنترول.

وقم باختيار الريموت من خلال تشغيله وسوف تجده يعمل بشكل طبيعي دون الحاجة إلي شراء بطارية جديدة.