"عشان ماتحسيش بالإحراج".. طريقة سحرية للتخلص من رائحة السمك أثناء القلي.. يارتني عرفتها من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -“عشان ماتحسيش بالإحراج”.. طريقة سحرية للتخلص من رائحة السمك أثناء القلي، يعد السمك من الوجبات التي يفضلها الكثير، لأن طعمه شهي، وسهل التحضير وله أكثر من طريقة للتحضير، وهو من الأطعمة التي تترك رائحة شهية عند وضعها على مائدة الطعام، ولكنها تترك روائح سيئة بعد تحضيرها خصوصا في فصل الصيف حيث أن حرارة الجو تجعل رائحة السمك نفاذة بشكل كبير، وتبقى هذه الروائح عالقة في المنزل و يصعب التخلص منها، وهو من الأمور التي تزعجك دائما أنتي وأسرتك، فإذا تحاولين دائما التخلص من هذه الروائح ولا تعرفين كيف، نقدم لكي بعض الطرق و النصائح للتخلص من رائحة السمك.

التخلص من رائحة قلي السمك

الكثير من ربات البيوت تتساءل دومًا عن الطرق التي من خلالها يتم التخلص من رائحة القلي المنبعثة والتي قد تتسبب في رفض الأشخاص لتناول السمك لذلك سوف نوضح كافة الأسرار التي من خلالها تتخلصين من تلك المشكلة على الفور.

طرق سحرية للتخلص من رائحة القلي

يجب في البداية العمل على تنظيف السمك جيدًا باستخدام الفرشاة الخاصة لتنظيف السمك ويحب أن يتم إزالة كافة الزوائد الدموية الموجودة داخل السمك من أجل التخلص من رائحة القلي المزعجة لأن تلك الزوائد تتسبب في انبعاث روائح غير محببة أثناء القلي.

التخلص من رائحة الزفارة في السمك

تتبيل السمك جيدًا بالبهارات

لإخفاء رائحة السمك نفسه يحب تتبيل السمك بتوابل وبهارات السمك التي تتميز بالرائحة العطرية، حيث تعمل تلك التوابل على إعطاء رائحة عطرية جميلة أثناء قلي السمك.

استخدام زيت نظيف تلك من الخطوات الضرورية والهامة من أجل تجنب رائحة السمك المزعجة وهي استعمال زيت نظيف وليس مستعمل أكثر من مرة لتجنب حرقه وتجنب رائحة الزفارة.

التخلص من رائحة القلي

تتساءل الكثير من ربات البيوت على طريقة فعالة من أجل التخلص السريع من رائحة القلي بعد إتمام عملية قلي السمك، حيث يصبح الدخان ورائحة القلي منتشرة بشدة في المكان إليكي الحلول المثلى:

قشر الليمون

يعد من المواد الطبيعية الفعالة في إنهاء رائحة قلي السمك، حيث تأخذين ليمونه وتقطيعها شرائح ومن ثم تضعيها في الزيت بعد أن تطفئي النار عليه.