جارتي السورية قالتلي عليه.. لن تصدق ماذا يفعل زيت البرغموت في الشعر وكيف يصبح ناعم ولامع

ما هو زيت البرغموت؟

زيت البرغموت واحدا من الزيوت الطبيعية التي تمنح فروة الشعر مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية حيث يحفز من نعومة خصلات الشعر ويمنع التهاب فروة الرأس، بالإضافة إلى ذلك يقلل زيت البرغموت من تساقط الشعر ويجعله أكثر كثافة وقوة، ويتم استخراج زيت البرغموت من قشر ثمرة برتقال البرغموت، فيتميز بالطعم الحار ويمكن استخدامه كمنكه حيث يضيف رائحة الحمضيات والزهور الخفيفة عند استعماله.

فوائد زيت البرغموت للشعر

يساعد زيت البرغموت في علاج العديد من مشاكل الشعر، وذلك بفضل خصائصه المضادة للميكروبات التي تقوم بدورها في مكافحة بعض مشاكل فروة الرأس بالتالي تترك أثر إيجابيا على صحة الشعر ومظهره، وفيما يلي نوضح فوائد زيت البرغموت للشعر: