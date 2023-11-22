جارتي السورية قالتلي عليه.. لن تصدق ماذا يفعل زيت البرغموت في الشعر وكيف يصبح ناعم ولامع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر الجاف والتالف من الأمور المزعجة التي تعاني منها الكثير من السيدات والفيتات المسببة لهم الحرج، لذلك دائما ما تبحث كثيرا لمعرفة أفضل الطرق الواجب اتباعها للتخلص من مشاكل الشعر العديدة التي تواجهها وتجعل شعرها صحي وقوي، فهناك فئة كبيرة تلجأ إلى استخدام العقاقير الطبية رغم أنها من الممكن أن تؤثر بالسلب على الشعر، لذلك يوصي الخبراء باستخدام الوصفات الطبيعية الآمنة التي لا تلحق أي ضرر بالشعر، وتعتبر الزيوت الطبيعية من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها لتحسين صحة الشعر وزيادة جماله ونعومته.
ما هو زيت البرغموت؟
زيت البرغموت واحدا من الزيوت الطبيعية التي تمنح فروة الشعر مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية حيث يحفز من نعومة خصلات الشعر ويمنع التهاب فروة الرأس، بالإضافة إلى ذلك يقلل زيت البرغموت من تساقط الشعر ويجعله أكثر كثافة وقوة، ويتم استخراج زيت البرغموت من قشر ثمرة برتقال البرغموت، فيتميز بالطعم الحار ويمكن استخدامه كمنكه حيث يضيف رائحة الحمضيات والزهور الخفيفة عند استعماله.
فوائد زيت البرغموت للشعر
يساعد زيت البرغموت في علاج العديد من مشاكل الشعر، وذلك بفضل خصائصه المضادة للميكروبات التي تقوم بدورها في مكافحة بعض مشاكل فروة الرأس بالتالي تترك أثر إيجابيا على صحة الشعر ومظهره، وفيما يلي نوضح فوائد زيت البرغموت للشعر:
- يعزز نمو الشعر: أثبتت الدراسات أن زيت البرغموت يعزز من إنتاج الكولاجين ويعزز من نمو الشعر، نظرا لاحتوائه على خصائص قوية مضادة للالتهابات، فضلا على ذلك يمنح الشعر الترطيب الدائم.
- علاج قشرة فروة الرأس: يستخدم زيت البرغموت في علاج قشرة فروة الرأس، وذلك بفضل محتواه العالي من مركبات طبيعية مضادة للميكروبات، التي تساهم في تطهير فروة الرأس وتقلل من تراكم البكتيريا والزيوت الزائدة.
- منح الشعر اللمعان الطبيعي: تحارب مضادات الأكسدة الموجودة في زيت البرغموت الجذور الحرة وتمنع عملية الإجهاد التأكسدي التي تؤثر سلباً على الشعر وفروة الرأس، بالتالي يزيد من صحة الشعر ويصبح أكثر إشراقا.
- يساعد في تقليل تجعد وهيشان الشعر:يحتوي زيت البرغموت على الأحماض الدهنية التي تعمل على ترطيب الشعر مما يترك الشعر ناعماً وسهل التصفيف، كما أنه يقلل من تجاعيد الشعر.