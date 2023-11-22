[هتستغني عن جميع منتجات التجميل... خلطة القرنفل وزيت الزيتون السحريه لفرد الشعر.. هتنبهري من النتيجه..!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد القرنفل من النباتات الطبيعية التي لها فوائد عديدة في تنعيم وتكثيف الشعر ومنع تساقطه، حيث أنه يقوى الجذور وبصيلات الشعر وتعمل على تكثيف الشعر وتنعيمه، كما أن زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر ومنع تقصفه، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال وصفة طبيعية لتنعيم وتكثيف الشعر ومنع تساقطه بالقرنفل وزيت الزيتون فقط.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون

من أهم الأشياء التي توجد في المرأه وتميزها عن باقي النساء هو شعرها، فاذا كان شعرها طويل وناعم ولامع يعطيها الثقة الكاملة في التعامل مع الأشخاص والتعامل مع الزوج أيضا، ومن خلال هذه السطور القليلة القادمة سنقول لك على الوصفة الذهبية الذي سوف تصنعيها من القرنفل وزيت الزيتون الخام لتنعيم الشعر وتكثيفه وصبغ الشعر أيضا اذا كنتي تعاني من التصبغات في الشعر.

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كيفية تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

إذا كنتي تريدي تحضير وصفة القرنفل مع زيت الزيتون عليكي أولا أن تأتي بإناء كبير وتضع فيه نصف كوب من زيت الزيتون الخام، وبعدها تضعي عليه بعض الحبات من القرنفل المطحون، وضيفي إليهم ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع، وفي الأخير ضيفي لهم كوب من الزبادي، وبعد اخلطهم بشكل جيد حتى تتمكني من الحصول على خليط واحد، وبعدها قومي بفردهم على الشعر، واتركيها على الشعر لمدة ربع ساعة وبعدها ستجدي نتيجة مذهلة على شعرك.