وصفة بمليون جنيه... معجزة كريم “ميبو” هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الــ70 (طريقة الاستخدام)

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بناء على ارتفاع تكلفة منتجات العناية بالبشرة في الفترة الحالية، يسعى العديد من النساء إلى العثور على وصفات فعالة وفورية لمعالجة جميع مشاكل البشرة يُعد وجود العديد من البقع الداكنة على الجسم من بين المشكلات التي قد تسبب إزعاجا للعديد من السيدات، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النفس لذا، سوف نقول لكم في هذا المقال أبرز الوصفات التي تعوض عن الحاجة إلى منتجات العناية بالبشرة، باستخدام أبسط المكونات المتوفرة في منازلنا فقط تابعي معانا.

وصفة ميبو لتفتيح المناطق الداكنة وصفة ميبو لتفتيح المناطق الداكنة باستخدام زيت الزيتون: تعد وصفة ميبو بزيت الزيتون للتخلص من المناطق الداكنة حل طبيعي يعزز تفتيح البشرة وتوحيد لونها تمتاز هذه الوصفة بمكونات طبيعية تتمتع بخصائص تفتيح وترطيب للبشرة إليك الوصفة وطريقة تحضيرها: المكونات: قومي بتحضير كوب صغير من زيت الزيتون واضيفي عليها القليل من مرهم ميبو. كيفية تحضير وصفة ميبو • قم بخلط كمية متساوية من كريم ميبو وزيت الزيتون. • ضعي الخليط على المناطق الداكنة في البشرة. • اتركي الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة. • قومي بشطف البشرة بالماء الفاتر. • يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم لتحقيق أفضل النتائج. • بعدما ستقومي استخدام هذه الوصفة لمدة سبع أيام سوف تلاحظي الفرق الرهيب والبياض الشاسع على وجهك.