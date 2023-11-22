وصفة هتخلي كعب رجلك ناعم ومورد... شوفي اسرع طريقة للتخلص من تشققات الكعبين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اسرع طريقة للتخلص من تشققات الكعبين نقدمها لكِ في موقع نيوز مصر؛ فتشققات الكعبين لها أسباب عديدة منها الوقوف لفترة طويلة وقلة الترطيب والوقوف طويلاً في الماء وكذلك زيادة الوزن التي تسبب ضغطًا على الكعب وبالتالي تحدث التشققات، أيًا كان سبب التشققات سنقدم لكِ عدة وصفات تخلصك منها تمامًا.

اسرع طريقة للتخلص من تشققات الكعبين

استخدمي الخلطات الطبيعية فهي أفضل بكثير من المقشرات الجاهزة:

خلطة الليمون والعسل: اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون ثم ضعي الخليط على قدمك لمدة نصف ساعة ثم استخدمي حجر القدمين، وبعدها اشطفيها جيدًا ورطبيها.

خلطة الفازلين والسكر: اخلطي ملعقة صغيرة من الفازلين على 2 ملعقة كبيرة من السكر وابدئي في التقشير ثم اشطفيها وارتدي جوارب صوف أو قطن.

وصفة الليمون وزيت الزيتون: اخلطي ملعقة من كلاً منهما ووزعي الخليط على قدمك وانتظري نصف ساعة ثم قشريها بحجر الكعبين ثم اشطفي ورطبي وارتدي جوارب.

قشري قدمك مرتين في الأسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتعطي فرصة لتكون خلايا جديدة.

الترطيب مهم جدًا ويحمي قدمك من الجفاف ومن ثم حدوث التشققات، فرطبي بكريم أو بزيت طبيعي أو بفازلين، أهم ما في الأمر أن يكون الترطيب يومي ويفضل قبل النوم.

انقعي قدمك في الماء الدافئ لأنه يساعدك في التخلص من الجلد الميت بسهولة؛ فانقعي قدمك في الماء الساخن لمدة ربع ساعة قبل التقشير.

ارتداء الجوارب القطنية مهم جدًا ويحمي القدم من التشققات والجفاف، فرطبي جيدًا ثم ارتدي الجوارب قبل النوم.