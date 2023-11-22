سم قاتل.. تناول فاكهة الرمان بهذه الطريقة قد تقتلك

أضرار تناول الرمان

الرمان من الفواكه المفيدة للجسم و لكن قد تتسبب في حدوث بعض المشاكل الصحية :-

1- يستخدم قشر الرمان في العديد من الوصفات الطبيعيه الهامه ولكنه قد يتسبب في العديد من المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي من ضمنها الامساك

2- يحتوي الرمان على نسبة كبيرة من السكر لذلك الإفراط في تناول الرمان قد يؤدي الى انخفاض ضغط الدم بشكل كبير

3- يحتوي الرمان على نسبة من الحمضيات لذلك الإفراط في تناول الرمان قد يؤدي الى زياده الحموضه في المعده.

4-يحتوي الرمان على حبيبات صغيرة والتي قد تسبب الامساك عند تناولها بشكل مفرط

5- يستخدم قشر الرمان في العديد من الوصفات الصحية و لكن يحتوي قشر الرمان على بعض المواد القلوية والتي قد تؤدي الى التسمم حدوث الكثير من المشاكل الصحية المختلفة المتعلقة بوظائف الكبد و الكلي.