سم قاتل.. تناول فاكهة الرمان بهذه الطريقة قد تقتلك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرمان من الفواكه المشهورة والمنتشرة بشكل كبير و التي لها عشاقها كما تحتوي فاكهة الرمان على العديد من الفيتامينات والعناصر والمعادن المفيدة للجسم ولذلك تناول الرمان يحتوي على العديد من الفوائد الصحية المختلفة كما انه يمكن استخدام الرمان في العديد من الوصفات التي تعمل على تحسين صحة الإنسان بشكل كبير ولكنه يحتوي الرمان على بعض الأضرار الصحية نتيجة الإفراط في تناوله أو تناول الرمان بطريقه خاطئه قد تؤدي الى تعرض الانسان للعديد من المشاكل الصحية المختلفة وهو ما سنوضح في هذا المقال .
أضرار تناول الرمان
الرمان من الفواكه المفيدة للجسم و لكن قد تتسبب في حدوث بعض المشاكل الصحية :-
1- يستخدم قشر الرمان في العديد من الوصفات الطبيعيه الهامه ولكنه قد يتسبب في العديد من المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي من ضمنها الامساك
2- يحتوي الرمان على نسبة كبيرة من السكر لذلك الإفراط في تناول الرمان قد يؤدي الى انخفاض ضغط الدم بشكل كبير
3- يحتوي الرمان على نسبة من الحمضيات لذلك الإفراط في تناول الرمان قد يؤدي الى زياده الحموضه في المعده.
4-يحتوي الرمان على حبيبات صغيرة والتي قد تسبب الامساك عند تناولها بشكل مفرط
5- يستخدم قشر الرمان في العديد من الوصفات الصحية و لكن يحتوي قشر الرمان على بعض المواد القلوية والتي قد تؤدي الى التسمم حدوث الكثير من المشاكل الصحية المختلفة المتعلقة بوظائف الكبد و الكلي.