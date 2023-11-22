دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مفاجأة.. تعرف على مواصفات المرأة التي يبحث عنها السعوديون!!,

يسعى السعوديون عادة للارتباط بامرأة تمتلك صفات ومميزات خاصة حيث إنّ أذواق المواطنين السعوديين تختلف تماما عن أذواق بقية الناس في العالم.

ويجيب معظم السعوديون عند سؤالهم عن مواصفات المرأة التي يريدون الارتباط بها بأنها يجب أن تكون جميلة وطويلة وتمتلك صدر بارز ومؤخرة ممتلئة وشفايف مكتنزة.

وقبل كل هذا فإنّ السعوديون يفضلون في العادة المرأة التي تنحدر من عائلة أصيلة ومن أسرة لها جذور تاريخية بالإضافة إلى المرأة التي تمتلك أخلاق وقيم حميدة.

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