دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفات لفرد الشعر طبيعيا بدون استخدام مكواة أو سشوار سيكون موضوع مقالنا هذا فتابعي جيدًا؛ فتأثير المكواة والسشوار قليل ولا يستمر أكثر من 3 أيام لأن بالطبع تحتاجين إلى غسله، هذا بالإضافة إلى أنه يتسبب في حرق الشعر وخشونته وهيشانه، لذلك الأفضل أن تستخدمين الطرق الطبيعية كالوصفات التي سنذكرها.

وصفات لفرد الشعر طبيعيا هناك العديد من الوصفات التي يمكنك تطبيقها للحصول على شعر مفرود ولمدة طويلة بل دومًا إذا انتظمتِ على تطبيق الوصفة بشكل أسبوعي: فرد الشعر المجعد بحليب جوز الهند ضعي كوب من حليب جوز الهند في بخاخ.

بعد غسل شعرك وتجفيفه جيدًا وزعي حليب جوز الهند بحيث يتغلغل في شعرك من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه لمدة ساعتين ثم اغسليه بالماء الفاتر فقط. البيض وزيت الزيتون لعلاج الشعر المجعد إذا كنتِ تريدين وصفة طبيعية لتعطي نفس نتيجة البروتين الطبيعي فلن تجدي مثل البيض.

اخلطي 2 بيضة أو ثلاثة حسب طول شعرك على 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ضعي الوصفة على شعرك النظيف والجاف تمامًا لمدة ثلاث ساعات ثم اغسليه بماء دافئ وشامبو ثم بالبلسم.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع ومن الاستخدام الثالث ستحصلين على نفس نتيجة بروتين الكوفيرات بل بروتين البيض أفيد، ولكما واظبتِ على استخدامه سيظل شعرك مفرود دائمًا وستلاحظين نمو واضح بسبب البروتين والفيتامينات والمعادن المفيدة لبنية الشعر.

يمكنك إضافة نقاط من أي زيت عطري مثل زيت الياسمين أو زيت اللافندر أو زيت الورد للتخلص من رائحة البيض، ولا تقلقي ستزول تمامًا بمجرد الغسل.