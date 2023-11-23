دوت الخليج - احمد صلاح - عاجل: صنعاء تعلن عن إطلاق عملية صاروخية جديدة على إسرائيل والجيش الاسرائيلي يرد!!,

�علن الناطق العسكري لمليشيات الحوثي التابعة لإيران، أن القوات الصاروخية للجماعة أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ المجنحة على الكيان الإسرائيلي قبل قليل. وقال يحي سريع، في بيان اطلع عليه المشهد اليمنين إن الصواريخ استهدفت “أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة”. وقال إن مليشياته “مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”. وكانت مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال اعترضت مساء اليوم صاروخ كروز كان متجها إلى إيلات “أم الرشراش” حسب وسائل إعلام عبرية. عاجل: الناطق العسكري للحوثيين يعلن إطلاق عملية صاروخية جديدة على إسرائيل والجيش الاسرائيلي يرد يحيى سريع الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 10:10 مـ بتوقيت أم القرى أعلن الناطق العسكري لمليشيات الحوثي التابعة لإيران، أن القوات الصاروخية للجماعة أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ المجنحة على الكيان الإسرائيلي قبل قليل. وقال يحي سريع، في بيان اطلع عليه المشهد اليمنين إن الصواريخ استهدفت “أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة”. وقال إن مليشياته “مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”. وكانت مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال اعترضت مساء اليوم صاروخ كروز كان متجها إلى إيلات “أم الرشراش” حسب وسائل إعلام عبرية. وفي وقت سابق الأربعاء، دوت صافرات الإنذار في إيلات، على ساحل البحر الأحمر، بعد الاشتباه في تسلل طائرة بدون طيار. وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب على منصة “إكس”، “إلحاقا بالتحذير من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات، نجحت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو في اعتراض صاروخ كروز أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية”. وأضاف “التهديد لم يخترق أراضي إسرائيل”.