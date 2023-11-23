افصل النت بسرعه”… 5 مخاطر لتشغيل راوتر النت طول الليل.. احذر إن كنت منهم.. خطر على صحتك وصحة عيالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الإنترنت أصبح اليوم أحد ضروريات الحياة نظرا للاستخدامات الكثيرة التي يستخدم بها، حيث يمكن من خلاله معرفة الأخبار والتقديم على العديد من الوظائف أو التسجيل في العديد من برامج الدعم وايضا متابعة العملية التعليمية بالنسبة للطلاب والعديد من الاستخدامات الأخرى، ولكن مع ذلك هناك العديد من الأضرار الخاصة بالروتر والتي سوف نتناولها خلال السطور القليلة القادمة.
أضرار تشغيل الراوتر
هناك العديد من الأضرار الخاصة بالراوتر خاصة عند تشغيله لفترات طويلة، ومن أهم هذه الأضرار ما يلي:
- أولا يجب تجنب تشغيل الراوتر لفترات طويلة حتى لا يتعرض للتلف.
- الحرص الشديد على فصل الراوتر من الكهرباء خاصة أثناء الليل.
- فصل الراوتر يساعد على الحد من عملية السرقة التي يمكن أن تحدث له.
- كما أن هناك بعض الحالات التي يحدث فيها زيادة مفاجأة في الكهرباء وهذا يؤدي إلى تلف الراوتر بصورة أسرع خاصة الأجزاء الداخلية منه.
- هذا بالإضافة إلى أن هذا يعمل على الحد من جودة الإشارة.
نصائح هامة للحفاظ على الراوتر
هناك مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على جودة الراوتر وهي على النحو التالي:
- الحرص على وضع الراوتر في مكان بعيد عن الأجهزة الكهربائية، لأن ذلك يعمل على تعطيله والحد من سرعته.
- الاحتفاظ بالراوتر في مكان بعيد عن الحواجز حتى يستقبل الإشارة بصورة أفضل.
- الحرص على فصل الجهاز من الكهرباء من فترة إلى أخرى للحفاظ على جودته.