"معلومة بمليون دولار".. لن تصدق ما هو مفرد كلمة” مواعين” في اللغة العربية .. الخبراء يجيبون!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السؤال الخاص بجمع ومفردات الكلمات يثير اهتمام الطلاب في امتحانات اللغة العربية، حيث تعتبر هذه اللغة من أهم اللغات على مستوى العالم بسبب غناها بالمعاني والكلمات. ومن بين الكلمات التي تثير استفسار الطلاب هي “مواعين” يظن البعض أن هذه الكلمة هي عامية ولا تمتلك أصلًا في اللغة العربية، لذا سنقوم هنا بفهم معناها و التحقق مما إذا كانت لها مفرد أم لا، حتى يتسنى للطلاب الإجابة على هذا السؤال بثقة في الامتحان، وخبراء اللغة يشرحون معني كلمة “مواعين “بالتفاصيل ونتعرف عليها في السطور التالية.

لن تصدق الإجابة… هل تعرف مامعنى كلمة” مواعين” في اللغة العربية؟!