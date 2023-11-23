"معلومة بمليون دولار".. لن تصدق ما هو مفرد كلمة” مواعين” في اللغة العربية .. الخبراء يجيبون!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السؤال الخاص بجمع ومفردات الكلمات يثير اهتمام الطلاب في امتحانات اللغة العربية، حيث تعتبر هذه اللغة من أهم اللغات على مستوى العالم بسبب غناها بالمعاني والكلمات. ومن بين الكلمات التي تثير استفسار الطلاب هي “مواعين” يظن البعض أن هذه الكلمة هي عامية ولا تمتلك أصلًا في اللغة العربية، لذا سنقوم هنا بفهم معناها و التحقق مما إذا كانت لها مفرد أم لا، حتى يتسنى للطلاب الإجابة على هذا السؤال بثقة في الامتحان، وخبراء اللغة يشرحون معني كلمة “مواعين “بالتفاصيل ونتعرف عليها في السطور التالية.
لن تصدق الإجابة… هل تعرف مامعنى كلمة” مواعين” في اللغة العربية؟!
ردّ الخبير في اللغة العربية، الدكتور نور الدين عابدين، على هذا الاستفسار حيث أوضح أن مفرد كلمة “مواعين” هو “ماعون”، وأشار أيضًا إلى تطور المعنى اللفظي للكلمة لتصبح “مواعين”. وأوضح الدكتور عابدين أن المصطلح يُستخدم للدلالة على جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في المطبخ، والتي تساعد سيدة المنزل في عمليات الطهي،يفضل الخبراء في اللغة تفصيل معاني الكلمات وفحص جذورها. أشار الأستاذ الدكتور نور الدين عابدين إلى أن كلمة “مواعين” هي مشتقة من كلمة “ماعون”، والتي تم ذكرها أيضًا في القرآن الكريم في قوله تعالى “يمنعون الماعون”. تُطلق هذه الكلمة على الأشخاص الذين يمنعون المساعدة عن الآخرين، وقد تطورت لفظيًا لتصبح “مواعين”، وتعني أي شيء يساعد الإنسان.