أهم الاخبار

الحق نفسك بسرعة أنت مراقب ... خلي بالك من العلامات دي لو ظهرت عندك في الواتس اب فها دليل على أنك مراقب .. فتش عنها حالا

0 نشر
0 تبليغ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح  - يعد اختراق حساب واتس من المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص ، حيث قد يتم الحصول على المعلومات الشخصية وتشكل خطرا على صاحبها ، ومن المعروف أن تطبيق واتساب هو أحد البرامج المهمة التي تساعد على التواصل بسهولة ، بين الناس حول العالم وتبادل المعلومات والرسائل ، لذلك يحتاج أصحاب الحسابات إلى التأكد من إمكانية حمايتهم  وعدم اختراقهم ، وهناك طريقة سهلة للمساعدة في حماية هذا التطبيق. 

كيفية إكتشاف إختراق الواتساب

يمكن لمالك الحساب معرفة درجة أمان الحساب ، هل هو مراقب ام لا :

  • انقر واتس ويب من الخيارات في قائمة الإعدادات.
  • انتقل إلى صفحة التعليمات الخاصة بالرمز.
  • لا تشارك معلومات حساب واتساب الخاص بك مع أشخاص آخرين أو أصدقاء مقربين.
  • إذا رأيت وقتاً مختلفاً عن الوقت الحالي ، فهذا يؤكد علي أن جهازك قد تم اختراقه ، ويجب العمل على زيادة الأمان والحماية.

حماية تطبيق الواتس من الاختراق

كثير من الناس يتساءلون عن كيفية حماية واتس من الأختراق وزيادة نسبة الحماية ، وهي كتالي:

  • اضغط على ثلاث نقاط في أعلى الصفحة الرئيسية للدخول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالتطبيق.
  • سيتم إدخال رمز التحقق المكون من 6 أرقام.
  •  تحتاج إلى تسجيل بريد إلكتروني ، وسيساعد هذا الإجراء في استعادة الحساب في حالة الخسارة.
  • اذا قام اي شخص بتزيل الدخول من جهاز اخر سوف ياتيك اشعار على الايميل.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا