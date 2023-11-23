الحق نفسك بسرعة أنت مراقب ... خلي بالك من العلامات دي لو ظهرت عندك في الواتس اب فها دليل على أنك مراقب .. فتش عنها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد اختراق حساب واتس من المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص ، حيث قد يتم الحصول على المعلومات الشخصية وتشكل خطرا على صاحبها ، ومن المعروف أن تطبيق واتساب هو أحد البرامج المهمة التي تساعد على التواصل بسهولة ، بين الناس حول العالم وتبادل المعلومات والرسائل ، لذلك يحتاج أصحاب الحسابات إلى التأكد من إمكانية حمايتهم وعدم اختراقهم ، وهناك طريقة سهلة للمساعدة في حماية هذا التطبيق.
كيفية إكتشاف إختراق الواتساب
يمكن لمالك الحساب معرفة درجة أمان الحساب ، هل هو مراقب ام لا :
- انقر واتس ويب من الخيارات في قائمة الإعدادات.
- انتقل إلى صفحة التعليمات الخاصة بالرمز.
- لا تشارك معلومات حساب واتساب الخاص بك مع أشخاص آخرين أو أصدقاء مقربين.
- إذا رأيت وقتاً مختلفاً عن الوقت الحالي ، فهذا يؤكد علي أن جهازك قد تم اختراقه ، ويجب العمل على زيادة الأمان والحماية.
حماية تطبيق الواتس من الاختراق
كثير من الناس يتساءلون عن كيفية حماية واتس من الأختراق وزيادة نسبة الحماية ، وهي كتالي:
- اضغط على ثلاث نقاط في أعلى الصفحة الرئيسية للدخول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالتطبيق.
- سيتم إدخال رمز التحقق المكون من 6 أرقام.
- تحتاج إلى تسجيل بريد إلكتروني ، وسيساعد هذا الإجراء في استعادة الحساب في حالة الخسارة.
- اذا قام اي شخص بتزيل الدخول من جهاز اخر سوف ياتيك اشعار على الايميل.