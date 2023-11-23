الحق نفسك بسرعة أنت مراقب ... خلي بالك من العلامات دي لو ظهرت عندك في الواتس اب فها دليل على أنك مراقب .. فتش عنها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد اختراق حساب واتس من المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص ، حيث قد يتم الحصول على المعلومات الشخصية وتشكل خطرا على صاحبها ، ومن المعروف أن تطبيق واتساب هو أحد البرامج المهمة التي تساعد على التواصل بسهولة ، بين الناس حول العالم وتبادل المعلومات والرسائل ، لذلك يحتاج أصحاب الحسابات إلى التأكد من إمكانية حمايتهم وعدم اختراقهم ، وهناك طريقة سهلة للمساعدة في حماية هذا التطبيق.

كيفية إكتشاف إختراق الواتساب يمكن لمالك الحساب معرفة درجة أمان الحساب ، هل هو مراقب ام لا : انقر واتس ويب من الخيارات في قائمة الإعدادات.

انتقل إلى صفحة التعليمات الخاصة بالرمز.

لا تشارك معلومات حساب واتساب الخاص بك مع أشخاص آخرين أو أصدقاء مقربين.

إذا رأيت وقتاً مختلفاً عن الوقت الحالي ، فهذا يؤكد علي أن جهازك قد تم اختراقه ، ويجب العمل على زيادة الأمان والحماية. حماية تطبيق الواتس من الاختراق كثير من الناس يتساءلون عن كيفية حماية واتس من الأختراق وزيادة نسبة الحماية ، وهي كتالي: اضغط على ثلاث نقاط في أعلى الصفحة الرئيسية للدخول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالتطبيق.

سيتم إدخال رمز التحقق المكون من 6 أرقام.

تحتاج إلى تسجيل بريد إلكتروني ، وسيساعد هذا الإجراء في استعادة الحساب في حالة الخسارة.

اذا قام اي شخص بتزيل الدخول من جهاز اخر سوف ياتيك اشعار على الايميل.