«فكرة بمليون جنيه».. ضع معلقتين من الملح في البالوعة لمدة 7 أيام وما سيحدث لا يصدق.. هتغير حياتك.؟

ما سر وضع كمية من الملح في حوض الحمام؟

يساعد الملح على تصريف المصارف بشكل كبير حيث له فوائد ومزايا عديدة عند وضعه في البالوعة لمدة أسبوع، ويعمل الملح على إذابة الدهون المتراكمة التي قد تؤدي إلى انسداد التصريف، ويمكن استخدام نفس الطريقة أيضًا عند حدوث هذه المشكلة في الأحواض، حيث يساعد الملح في تسليك الحوض والتخلص من الشوائب العالقة والدهون اللزجة التي تسد الحوض، لذلك لا غنى عن الملح في حل مشكلة انسداد الحوض أو الصرف.

طريقة استخدام الملح في البالوعة

يمكن استخدام الملح بخطوات بسيطة وسهلة لعلاج مشاكل انسداد المصارف أو الأحواض عن طريق: