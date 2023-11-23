«فكرة بمليون جنيه».. ضع معلقتين من الملح في البالوعة لمدة 7 أيام وما سيحدث لا يصدق.. هتغير حياتك.؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الملح مادة متعددة الاستخدامات لا غنى عنها لكل ربة منزل حيث يتم استخدامه في العديد من الوصفات. كما أنها تستخدم في خلائط التنظيف المختلفة. هو مكون رئيسي في جميع وصفات تنظيف الحوائط والأرضيات، بالإضافة إلى تأثيره السحري في إزالة البقع والصدأ من الملابس، لكن ما لا يعرفه كثير من الناس أن وضع ملعقتين كبيرتين من الملح في حوض الحمام لمدة 7 أيام له تأثير سحري. تأثير سحري في فك انسداد المصارف.
ما سر وضع كمية من الملح في حوض الحمام؟
يساعد الملح على تصريف المصارف بشكل كبير حيث له فوائد ومزايا عديدة عند وضعه في البالوعة لمدة أسبوع، ويعمل الملح على إذابة الدهون المتراكمة التي قد تؤدي إلى انسداد التصريف، ويمكن استخدام نفس الطريقة أيضًا عند حدوث هذه المشكلة في الأحواض، حيث يساعد الملح في تسليك الحوض والتخلص من الشوائب العالقة والدهون اللزجة التي تسد الحوض، لذلك لا غنى عن الملح في حل مشكلة انسداد الحوض أو الصرف.
طريقة استخدام الملح في البالوعة
يمكن استخدام الملح بخطوات بسيطة وسهلة لعلاج مشاكل انسداد المصارف أو الأحواض عن طريق:
- ضع 4 ملاعق كبيرة من الملح الخشن في فتحة حوض الحمام.
- يضاف مع الملح كوب من الخل الأبيض.
- اترك الملح والخل في مصفاة التصريف لمدة خمس دقائق ، وقم بتغطيتها بغطاء بلاستيكي.
- ثم نضيف 2 لتر من الماء الساخن في الصرف لملاحظة تدفق الماء بسهولة.