دوت الخليج - كتب احمد صلاح -من اصعب العمليات في التاريخ هي عمليه الزواج واختيار الزوجة فينبغي على الرجل اختيار الزوجة بشكل لائق به اولا وثانيا ينظر الى علامات الجمال التي توجد في المرأه ففي هذا الوقت نلاحظ الاختلاف الكبير بين النساء في الحاضر والنساء في الماضي فهناك اختلاف كثير بينهم وتوجد الأشياء الكثيره التي تدل على عدم الجمال في النساء، وفي هذا المقال سنتكلم مع حضرتكم عن سبع أشياء اذا وجدتها في المرأه لا تقترب منها ولا تنظر اليها ولا تفكر فيه الزواج منها واليك هذه العلامات بشيء من التفصيل.

عملية اختيار الزوجة

كما ذكرنا ان عملية اختيار الزوجة باتت من الأشياء الصعبة ومن الضروري التفكير فيها جيدا قبل اخذ اي قرار يتعلق بالزواج او بي الارتباط، فيجب ان تفحص المرأه جيدا بالتفصيل لكي تعرف كل شيء يخصها ويوجد فيها، ولكي لا توجد بعض الأزمات بعد الزواج مباشرة نظرا لعدم الاختيار الصحيح لي الزوجة.

[اياك تفكر تتجوز منهم... لو العلامات دي فيها أوعى تقربلها ..7 علامات إذا وجدتها في النساء ابتعد عنها ولا تتزوجها.. لهذه الأسباب الخطيرة!]

وجود سبع علامات غريبة في المرأه

ويجب عليك عدم التفكير في هذه المرأه اذا وجدت بعض من هذه الاشياء موجوده فيها:

• أولا هي المرأه الانانية: تعد المرأه الانانية من اكثر النساء التي تحب نفسها وذاتها جدا وتفضل نفسها عن جميع الأشخاص المحاطين بها حتى ان كان زوجها وأطفالها.

• ثانيا وهي المرأة النمامه التي تجد نفسها الأولى والمتفوقه في كل شيء ولا تعترف بخطائها ولن تقوم باحترام زوجها وتوفير كافة السعادة له فيجب عليك التخلص من الزواج من هذه المرأة.