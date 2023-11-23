استخدمي الصابون مع الخيار في غرفة النوم بهذه الطريقة الغريبة حياتك هتتغير حياتك للأبد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استعمال خلطات طبيعية من أجل تنظيف وتبييض البشرة من أهم الأمور التي يجب أن تواظب عليها كل فتاة ترغب في تنظيف مسام الجلد وتبييض البشرة ومن أفضل تلك الخلطات الطبيعية وصفة الخيار والصابون والتي تعتبر من أهم الوصفات الطبيعية والتي لا تعد فقط تجميلية ولكنها من الخلطات العلاجية لبعض عيوب وأمراض البشرة مثل الجفاف وشحوب الجلد وإليك في تلك السطور المقبلة من المقال مزيد من المعلومات حول كيفية صنع وتحضير صابونة مرطبة من الخيار مع أي نوع صابون مفضل لتنعيم وترطيب بشرتك.

كيفية استخدام الصابون والخيار لتبيض البشرة

قومي بترطيب بشرتك وحمايته من القشور وتجديد الجلد وتوحيد اللون عن طريق عمل تلك الوصفة الطبيعية المكونة من الصابون مع الخيار ويمكنك أن تحضري تلك الوصفة بطريقة سهلة وسريعة وتستخدم يوميًا لحماية البشرة من الالتهابات وزيادة نضارتها، مكونات صابونة الخيار المرطبة للبشرة استعملي تلك المكونات الآتية من أجل عمل تلك الوصفة:

صابونة الجليسرين المرطبة.

نصف كوب من ماء الخيار.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

نصف كوب من الماء الفاتر.

ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

خطوات التحضير

يمكنك أن تحضري تلك الوصفة الطبيعية من أجل تبييض البشرة وتنعيمها وخطوات التحضير تكون كما يلي:

نحضر بولة ملائمة ونضع فيها الصابونة ثم نقوم ببشرها جيدًا.

نرفع الصابونة مع الماء في وعاء على نار هادئة.

بعد التأكد من ذوبن لصابون المبشور بشكل جيد وتقليبه جيدا نرفعه من فوق النار.

لا بد من تبريد صبونة الجلسرين بعد أن ذابت تماما ثم أضيفي ماء الخاير وقلبي المكونين معًا.

أضيفي زيت النعناع وزيت الزيتون وقلبي المكونات وحركيها بشكل مستمر.

قومي بوضع خليط الصابون وماء الخيار وبقية المكونات في وحدة تشكيل الصابون وتركه حتى يتجمد ويأخذ ملمس وشكل الصابون المعتاد.

يمكنك أن تستخدمي صابونة الخيار بشكل يومي وأكثر من مرة على مدار اليوم، وتعتبر تلك الطريقة من أفضل طرق تفتيح البشرة بشكل طبيعي وآمن، تساعد صابونة الخيار على استعادة ملمس البشرة الناعم، وتوحيد لونها والتخلص بسرعة من مظهر الجلد الشاحب.

يمكنكِ استخدام أي نوع من الصابون في هذه الوصفة، ولكن يفضل استخدام الصابون الطبيعي، كما أنه يمكنكِ إضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى الخليط للحصول على مزيد من الترطيب، كما أنه يمكنكِ إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى الخليط للحصول على مزيد من النعومة، هذه الوصفة تجعل البشرة فاتحة وخالية من اي شوائب نهائيا

وصفة الصابون والخيار من الوصفات الروعة والجميلة التي تعمل على تبيض الوجه والجسم كل ما عليكي هو استخدام هذه الوصفة واتباع المكونات وطريقة التحضير السابقة