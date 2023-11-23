"وصفة خطيرة متتفوتش للمتزوجين فقط"..ضعي "زيت الزيتون مع الموز" على المناطق دي في جسمك.. هترجعي عروسة حتى لو عمرك يتجاوز ال 80 عام!!

وصفة زيت الزيتون مع الموز

يتأثر الشعر بعوامل كثيرة قد تؤدي إلى التساقط والفراغات وضعف نمو الشعر مما يدفع العديد من النساء والفتيات على استخدام وصفات علاجية وطبية مكلفة وباهظة الثمن، ولكن نقدم لكم الحل الأمثل وهو استخدام مكونات طبيعية ذات تأثير فعال وسحري على علاج مثل هذه المشاكل منها وصفة زيت الزيتون مع الموز حيث يحتوي زيت الزيتون على الكثير من الفوائد والقيمة الغذائية التي تمنح الشعر التغذية والترطيب مع الموز المعروف بخصائصه المفيدة والرائعة لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات متعددة.

كيفية تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز

يمكنك عمل هذه الوصفة الجبارة بخطوات بسيطة والنتيجة هتبهرك من فاعليتها عن طريق تحضير ماسك رائع للشعر يعمل على حل جميع مشاكله بطريقة فعالة وآمنة وذلك بإتباع التالي:

نقوم بإحضار ثمرتين من الموز مع تقشيره وهرسها جيداً باستخدام الشوكة.

نضيف لها ثلاث ملاعق من زيت الزيتون ونمزجهم معاً تماماً.

نستمر في مزج المكونات حتى نحصل على قوام متجانس.

تفرد الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ساعتين.

نغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو وسوف تحصلين على نتيجة مذهلة.